Рогозин обвиняет пожилого ракетчика в разглашении гостайны "ради публикации в журнальчике"

Обвиняемый в госизмене 75-летний сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев разглашал важные данные ради публикации в журнале. Об этом, как сообщает РБК, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Своей репликой про "публикации в журнальчиках" - наш говорливый глава Роскосмоса явно нарывается на презрение со стороны всего научного сообщества, в том числе и пожилых людей из науки.

«В погоне за публикацией в иностранном журнале они готовы сливать даже стратегически важную информацию», — высказался он.

По словам Рогозина, «не публикациями в журнальчиках должно измеряться значение исследовательской работы, а реальной пользой от внедрения ее результата на практике».

Виктор Кудрявцев — фигурант дела о госизмене в головной научной структуре Роскосмоса ЦНИИмаш. Ему инкриминируют передачу секретной информации о гиперзвуковых разработках иностранной структуре. Его арестовали в 2018 году.

Что касается дела Виктора Кудрявцева, то не обладая всей полнотой информации - невозможно судить, насколько справедливы обвинения в разглашении гостайны, предъявленные пожилому ракетчику. А вот своей репликой про "публикации в журнальчиках" - наш говорливый глава Роскосмоса явно нарывается на презрение со стороны всего научного сообщества, в том числе и пожилых людей из науки. Дело в том, что речь же идет не о "бульварной прессе". Публикации и цитируемость в серьезных научных журналах - это важнейший показатель авторитета и отдельных ученых, и целых научных коллективов. И это правило действует на всей планете Земля, без преувеличения. Невозможно поднимать рейтинг отечественной науки без подобных публикаций (хотя, наверное, и с ними надо вести себя осторожно из соображений обороноспособности страны).

По инф. rosbalt.ru

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