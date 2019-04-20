ЕСПЧ требует от России обеспечить лечение арестованному 75-летнему инженеру-ракетчику

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) принято решение о применении «срочных мер» к 75-летнему физику Виктору Кудрявцеву, который был арестован по делу о госизмене, передает «Интерфакс».

Как пояснил агентству адвокат Кудрявцева Иван Павлов, ЕСПЧ постановил обеспечить Виктора Кудрявцева медицинским сопровождением, не связанным с пенитенциарной системой. Защита Кудрявцева надеется, что его не только обеспечат лечением, но и изменят ему меру пресечения, которая не связана с содержанием под стражей.

Напомним, сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктор Кудрявцев был арестован 23 июля 2018 года. Он занимался моделированием обтекания ракет-носителей космических кораблей и спутников воздушной средой в ходе старта и посадки.

Следствие считает, что 74-летний Кудрявцев передал за границу закрытые сведения о технологиях гиперзвуковых летательных аппаратов, разрабатываемых по линии корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и концерна ВКО «Алмаз-Антей».

Polit.ru

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