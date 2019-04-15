Новая смерть солдата-срочника, не в бою

На территории военного аэродрома «Липецк» погиб солдат-срочник.

Тело 22-летнего солдата срочной службы в/ч 81819 обнаружили накануне с огнестрельным ранением, сообщает LipetskMedia. По данным издания, погибший — уроженец Башкирии.

По инф. rosbalt.ru

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