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Где на Руси купаться нельзя было?
|По инф. cyrillitsa.ru
|11 Февраля 2020 г.
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У славян было множество запретов, связанных с поведением на воде, ведь в древности климат на Руси был более сырым и славянские племена окружали озера, реки и болота. Одни из них были связаны с суевериями, а другие – навеяны здравым смыслом.
На Русальную неделю
Древние славяне праздновали Русальную неделю ранним летом перед праздником Ивана Купала. В эти дни злые духи, обитающие рядом с человеком, наиболее сильны и могут нанести ему вред. Особенно сильными были всяческие языческие божества, обитающие у воды, – водяные и нежить. Считалось, что во времена Русалий все они могут завлечь купающихся людей на глубину, там утопить и утащить на дно. Поэтому хотя и праздновали на Руси эту неделю хмельными гуляньями, но старались держаться подальше от воды. Гулянки при этом проводились на берегах реки и озер, и при этом многие напивались так, что и тонули иногда. Про таких говорили, что их утащили и защекотали русалки.
На Ильин день
Почему-то пророка Илию на Руси почитали как очень сердитого и сурового старца, который может в любой момент покарать. Связано это было со случаем, который описан в Библии – когда близ древнего города Мегиддо пророк собственной рукой казнил волхвов, служащих Ваалу. Поэтому язычники справедливо ждали кары небесной от этого святого.
Было повсеместно распространено поверье, что если в этот день искупаться в озере или в реке, то обязательно убьет молнией. Кроме этого, считали, что в этот день водяной снова набирает силу и может утащить на дно.
Запрещалось купаться и после Ильина дня – якобы это влекло за собой тяжелую болезнь или даже смерть. Хотя на самом деле объяснялось просто – в конце лета ночная температура падает и вода не успевает прогреваться днем, из-за чего долгое купание в ней может сопровождаться простудой.
Этнограф из Кемерово Д. А. Ляпин в статье «Очерки этнографии Верхнего Подонья» указывает, что подобные поверья распространены по всей Липецкой области даже сегодня. И почти везде в Ильин день в деревнях вспоминали языческие обычаи брататься – закалывали быка и варили брагу.
Там, где уже кто-то утонул
Существует поверье о том, что очень опасно купаться там, где уже кто-то утонул. Что души утопших не находят покоя на том свете, а превращаются в навок – живых мертвецов и ждут в воде новых жертв. Тот же этнограф Ляпин рассказывает, что в Становлянском районе Липецкой области местные не купаются в небольшой речке Семенек, так как в этой «нечистой реке» утонуло много людей. Нельзя на ней и рыбачить, так как водяной хватает крючок и ждет, когда рыбак полезет его отцеплять. Чтобы не попасться на его уловку, следует перекреститься, и тогда он точно отпустит крючок.
Там, где живут сомы
В той же Липецкой области рассказывают об огромном соме, который хватает людей за ноги и утаскивает на дно. Поэтому рыбаки читали специальный заговор на хороший улов и задабривали сома, выливая в воду то водку, то кидая ему подношения.
Там, где живет «Хозяин водоема»
До сих пор среди жителей низовий реки Воргол существует запрет в ней купаться, так как там живет особый «Хозяин воды», который предстает пред людьми в виде черной человеческой тени и может утопить. Именно в тот момент, когда он хватает человека, можно разглядеть его покрытые тиной руки.
Очевидно, что это поверье сохранилось с древних времен, когда в низовьях реки Воргол славяне-язычники приносили древнему божеству реки человеческие жертвы – скорее всего, девушек. Иногда роль Хозяина водоема исполнял некий Ящер.
У мельницы
Запрет купанья у мельницы был связан с тем, что мельника считали колдуном, который знается с чертями и водяными – именно они крутят мельничное колесо и работают за него по ночам. Считалось, что именно под мельничным колесом в глубоких омутах живут самые страшные и могучие водяные. Они ездят на «чертовых лошадях» – сомах, которые ловят купающихся людей и приносят их в омут к хозяину.
Закончилось старое – придумали новое
После крещения Руси люди начали придумывать новые суеверия – теперь они почему-то считают, что нельзя купаться летом в озерах и руках до дня Петра и Павла и во все церковные праздники. Священники отзываются обо всех этих суевериях негативно и указывают, что следовать этим суевериям – большой грех.
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