Китай: в зоне коронавирусной угрозы — 1,2 млрд человек

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в стране ускорились темпы распространения коронавируса. По его словам, ситуация «сложная».

Как сообщает «Синьхуа», в политбюро ЦК КПК прошло экстренное совещание. Си Цзиньпин потребовал от чиновников на всех уровнях «понимать важность срочных мероприятий по предотвращению распространения пневмонии».

Также на совещании было решено создать руководящую группу, чтобы координировать профилактику заболевания и борьбу с ним (читайте о симптомах заражения коронавирусом).

По последним данным, из-за коронавируса скончались более 40 человек, заражены более 1,3 тыс. В 25 китайских провинциях с населением 1,2 млрд человек объявлен высший уровень ЧС.

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Посольство России и власти Китая обсуждают выезд россиян из провинции Хубэй и города Ухань, где произошла вспышка коронавируса. Ранее власти Уханя закрыли город, чтобы сдержать распространение заболевания.

Как передает РИА «Новости», пресс-атташе посольства Георгий Егоров рассказал, что россияне направляют дипмиссии запросы о том, как можно покинуть Хубэй. Посольство открыло для этого специальную линию, в том числе во «ВКонтакте».

Егоров отметил, что граждане России не могут покинуть закрытый Ухань, так как им за это грозит наказание, вплоть до уголовной ответственности. Также он добавил, что среди зараженных вирусом в Китае россиян пока нет.

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Судя по тому, что о бедствии говорит открыто руководство самого Китая (а это довольно закрытая страна, где многое - под жестким партийным контролем!), ситуация действительно крайне сложная! Ею встревожены во всем мире:

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