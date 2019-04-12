К отвественности командиров за моральное состояние солдат — добавили еще и "политику"

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответственности командиров за морально-политическое и психологическое состояние подчиненного личного состава военнослужащих. По сути, добавилось лишь одно слово, но очень важное...

«Морально-политическое и психологическое состояние является результатом активизации и актуализации ранее воспринятых и осознанных, внутренне принятых личным составом целей государственной политики по обеспечению обороны и безопасности страны, подготовки и применения войск (сил), боевых и иных действий, а также военно-профессиональных, политических, нравственных, правовых, эстетических, общекультурных ценностей, интересов, установок, позиций, взглядов. Оно проявляется в боевой (служебной) активности военнослужащих, их готовности к боевым действиям (выполнению поставленных задач)», — отмечается в пояснительной записке к проекту.

До сих пор командиры несли ответственность за морально-психологическое состояние военнослужащих, успешное выполнение боевых задач, боевую подготовку, воспитание, воинскую дисциплину, правопорядок, безопасность военной службы, а также состояние и сохранность вооружения, военной техники и другого военного имущества, материальное, техническое, финансовое, бытовое обеспечение и медицинское обеспечение военнослужащих.

Иначе говоря, речь идет о том, что командиры армейских подразделений обязаны будут следить за верным пониманием солдатами (нашими внуками, между прочим!) "политики партии и правительства". Между тем, принцип "армия - вне политики", провозглашенный ранее, тоже никто не отменял! Как это будет претворяться в жизнь в реальности - в условиях, когда в стране существует многопартийная система и плюрализм, совершенно непонятно. Как отнесется командир взвода к тому, что в ваш внук - убежденный комсомолец, скажем, и имеет свое видение путей развития России? За кажущимся бюрократическим пустословим депутатов, в конечном счете, стоит огромная моральная проблема: она касается и просто выживания в армии людей разных политических взглядов - и готовности солдат и офицеров выполнять приказ на поражение "политических противников" внутри страны. К сожалению, мы хорошо помним - как это бывало... В Новочеркасске, в Вильнюсе, в Тбилиси - и во многих других местах.



По инф. rosbalt.ru

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