Не спасли: малышка, пострадавшая на отдыхе в Турции, умерла...

Трагическую новость сообщил отец Алисы Адамовой на своей странице «ВКонтакте». За жизнь 12-летней девочки, руку которой затянуло в трубу бассейна турецкого отеля «Санхилл» в Бодруме, врачи боролись 11 дней.

«В начале четвертого Алиска умерла. Всем кто был рядом. Спасибо за помощь, за поддержку. Надо как-то жить дальше», — написал отец Алисы Андрис Лейкуцис под фотографией дочки.

Напомним, Алиса с родителями отдыхали в городе Бодрум. Во время купания в бассейне отеля руку девочки засосало в дренажную трубу. Под водой девочка провела больше 5 минут. Когда ее вытащили, Алиса была в коме и с тех пор не приходила в сознание. Из Петербурга на помощь турецким коллегам отправились врачи, однако от транспортировки домой родители отказались.

Безопасность детей зависит от нас, взрослых. Трагический случай в турецком отеле доказал, что нельзя оставлять без внимания даже 12-летнего ребенка - мало ли что, особенно в бассейне. Но кроме этой трагедии минувшим летом произошло немало и других. Вспомним палаточный лагерь "Холдоми" в Хабаровском крае, где погибли четверо детей... вот уже где налицо была халатность со стороны взрослых... Но, к счастью, были и истории спасения, на которое можно было рассчитывать только чудом.

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Еще хроника происшествий со всех уголков мира - увы, их жертвами часто становятся дети, наши внуки. И, как правило, речь всегда идет о вине взрослых: будь то родители или воспитатели.

По инф. rosbalt.ru

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