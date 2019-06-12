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Семь минут под водой провёл мальчонка и остался жив! Не чудо ли?

По инф. rosbalt.ru   
12 Июня 2019 г.
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В Воскресенской первой районной больнице врачи спасли мальчика, который провел не менее семи минут под водой.

В Воскресенской первой районной больнице врачи спасли мальчика, который ранее провел не менее семи минут под водой.

Как отметили в региональном Минздраве, ребенок вместе со своей бабушкой отдыхал на озере. Мальчик ушел под воду, когда самостоятельно пошел купаться.

По словам очевидцев, под водой он провел не менее семи минут, пока его заметили и подняли на поверхность. Неотложные мероприятия были проведены бригадой «скорой помощи», однако в больницу ребенка доставили без сознания и в тяжелом состоянии.

У пострадавшего были зафиксированы гипоксия, ослабленное дыхание, угнетение сердечно-сосудистой системы, закрытая черепно-мозговая травма.

Двое суток врачи проводили реанимационные мероприятия, ребенок находился на искусственной вентиляции легких.

В настоящее время состояние мальчика стабилизировано, функция жизненно важных органов опасений не вызывает, ребенок находится в сознании.

По словам министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева, спасти ребенка удалось благодаря слаженным действиям сотрудников «скорой помощи» и врачей больницы.

Летом традиционно происшествия с участием детей растут в геометрической прогрессии, увы! Поэтому не оставляйте без внимания своих внуков даже на секундочку!

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По инф. rosbalt.ru

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