Девочка пролетела в сломанном лифте 18 этажей... жива!

Девятилетняя девочка выжила после падения с 18 этажа в сломанном лифте. ЧП произошло в китайском городе Шэньчжэнь, провинция Гуандун, сообщает портал AsiaOne.

По данным СМИ, лифт с двумя детьми сначала поднялся на 19-й этаж, из него вышел мальчик, в когда двери закрылись, система дала сбой. В кабине осталась девочка, и лифт вместе с ней начал падать вниз. Девочка в панике нажимала на все кнопки, в итоге кабина все же остановилась на первом этаже.

Девочка не пострадала.

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По инф. rosbalt.ru

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