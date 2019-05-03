Крым: спасена девочка, которую унесло на воздушном шаре

Семья с ребенком из Самары решила полетать на воздушном шаре и отправилась в путешествие с площадки в районе села Журавки в республике Крым. Однако недалеко от подстанции «Кафа» близ Феодосии шар столкнулся с землей, и двоих взрослых выбросило из корзины.

На борту осталась 12-летняя девочка, а шар ветром понесло в сторону побережья. Через несколько минут воздушный шар удалось посадить во дворе частного домовладения в окрестностях Феодосии.

«Семья из трех человек каталась на воздушном шаре. Внезапно корзина ударилась о землю и родители выпали из нее, ребенок же остался внутри», — сообщили в СК РФ по республике Крым.

Отмечается, что для перехвата шара на воде и в воздухе прибыл катер Феодосийского инспекторского участка ГИМС и был приведен в готовность вертолет МИ-8 МЧС РФ.

По факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По инф. rosbalt.ru

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