Скоро на родину: девочку, пострадавшую в Турции, готовят к отправке в Санкт-Петербург

В администрации губернатора Санкт-Петербурга рассказали о состоянии 12-летней девочки Алисы, которая чуть не погибла в бассейне отеля турецкого города Денизли.

В конце прошлой недели юная петербурженка почти захлебнулась в бассейне турецкого отеля Sunhill в Бодруме — ее руку затянуло в трубу насоса. Под водой она пробыла около пяти минут, после чего ее отец с другими отдыхающими разломали трубу и вытащили ребенка. С тех пор Алиса не приходила в сознание.

Сейчас ребенок остается в реанимации местной больницы, Россия и Турция проводят ежедневные консультации по этому поводу.

Отмечается, что девочку могут вывезти в Петербург в ближайшее время, если не будет никаких осложнений.

«Как только позволит медицинская ситуация, девочка будет доставлена в Санкт-Петербург силами МЧС», — сообщили в администрации.

По данным «Фонтанки», находиться по страховке вместе с дочерью за границей может только один из родителей. Туроператор оплатил жилье для семьи только на два дня, дальше платить за проживание придется самостоятельно. Издание сообщает, что отец и мать направили запрос в консульство России, однако там им пообещали ответить в течение 30 дней. Отель, по словам родителей, не принес даже извинений.

Родители направили запрос в прокуратуру. Ведется следствие.

Ужасный случай, произошедший с Алисой, послужит горьким напоминанием взрослым: даже если мы всё в рамках отдыха предусмотрели, и ребенок, по нашему мнению, находится в полной безопасности, всё равно непредвиденным ситуациям всегда в жизни есть место. И хорошо, что папа оказался в данный момент рядом и смог вызволить девочку «из лап» злосчастной трубы. Вот вроде и вполне комфортное заведение было выбрано, в том числе туристами посещаемое, а произошла трагедия... Очень жалко девочку, скорейшего ей выздоровления!



И еще о происшествиях с детьми на отдыхе, об этом, конечно, лучше знать:

По инф. rosbalt.ru

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