Москвичи, готовим лыжи и санки! Снега обещают

В феврале температура в центральной России останется выше нормы, но все же похолодает, так что снег не растает, утешил соскучившихся по настоящей зиме россиян и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По прогнозам, в феврале будет понижение температуры до минус 10-13 градусов. При этом в ближайшее время днем сохранится околонулевая температура, а в ночное время – ниже нуля. Но, предупредил Вильфанд, «в февраль выходим со снегом». Предполагаются осадки в виде снега и мокрого снега, и он уже не будет таять, так что снежный покров «подрастет».

Метеоролог отметил, что в эти выходные, к примеру, в Подмосковье, впервые за зиму можно будет выехать на лыжах или покататься на санках.

На вопрос о том, стоит ли ждать холодного лета из-за такой странной зимы, Вильфанд ответил так: «Не существует статистических связей между зимним и летним режимом». Все «приметы» о «суровой зиме и жарком лете» — это только «бытовой уровень», не подтверждаемый статисткой. После теплой зимы лето может быть любым — и жарким,и холодным. Прогноз на лето будет только к концу марта, добавил Вильфанд.

Ранее синоптики уже предсказывали, что февраль в России будет холоднее января. Между тем нынешняя зима в России уже признана самой теплой за всю историю наблюдений. По прогнозам синоптиков, настоящих морозов так и не будет. В большинстве регионов РФ в январе будет на 4-6 градусов теплее нормы, днем редко будет холоднее минус 5 градусов. Снега также почти не будет. Весна, как считают синоптики, также будет аномально теплой.

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По инф. rosbalt.ru

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