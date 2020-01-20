Аномально теплая весна — это может и хорошо. Но не для хроников

Аномальные температуры воздуха в разные времена года могут обострить хронические заболевания. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как рассказала врач высшей категории Лариса Алексеева, в частности, аномально теплая зима чревата частыми простудами и гриппом, а при скачках температурного режима погоды могут возникнуть проблемы у людей, страдающих болезнями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. Также есть риск обострения астмы и рост числа гипертонических кризов.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что вслед за аномально теплой зимой в Россию придет такая же аномальная весна.

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Чувствительны к частой смене температур окружающей среды и те, у кого есть проблемы с артериальным давлением, а также аллергики. Дискомфорт может возникнуть при аномальных скачках температур у людей с гастритом, болезнями поджелудочной железы и почек. Здоровые люди тоже могут быть восприимчивы к нестабильной погоде — они могут столкнуться с бессоницей и чувством усталости.

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По инф. rosbalt.ru

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