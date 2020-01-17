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Теплая зима — следствие «климатической атаки»? Гидрометцентр опровергает
По инф. rosbalt.ru   
17 Января 2020 г.
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Нынешняя аномально теплая зима для России — это скорее благо, а не негативное последствие возможного применения климатического оружия. Так и. о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд ответил на вопрос, как метеорологи относятся к предположениям, что теплая зима в России — результат применения климатического оружия.

Гидрометцентр: Нам было бы гораздо хуже, если бы русская зима стала холоднее

По словам Вильфанда, теплая зима, к примеру, снимает энергетическую проблему, когда нужно на морозе обеспечивать людям нормальную жизнь и производство.

Вильфанд отметил, что плохо для России было бы, если бы температура не повысилась, а, напротив, понизилась бы примерно на 10 градусов от нормы.

  • Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что аномально теплая зима в России может быть следствием того, что США испытывают климатическое оружие. Нынешняя зима в России уже признана самой теплой за всю историю наблюдений. По прогнозам синоптиков, морозов так и не будет. В большинстве регионов РФ в январе будет на 4—6 градусов теплее нормы, в феврале — на 3—4 градуса. Днем редко будет холоднее минус 5 градусов. Снега также почти не будет. По прогнозу, январе выпадет максимум 10—15 миллиметров осадков, в феврале будет чуть более снежно — 15—20 миллиметров. Весна, как считают синоптики, также будет аномально теплой.
  • Еще о причудах климата — по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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