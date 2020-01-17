Теплая зима — следствие «климатической атаки»? Гидрометцентр опровергает

Нынешняя аномально теплая зима для России — это скорее благо, а не негативное последствие возможного применения климатического оружия. Так и. о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд ответил на вопрос, как метеорологи относятся к предположениям, что теплая зима в России — результат применения климатического оружия.

По словам Вильфанда, теплая зима, к примеру, снимает энергетическую проблему, когда нужно на морозе обеспечивать людям нормальную жизнь и производство.

Вильфанд отметил, что плохо для России было бы, если бы температура не повысилась, а, напротив, понизилась бы примерно на 10 градусов от нормы.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что аномально теплая зима в России может быть следствием того, что США испытывают климатическое оружие. Нынешняя зима в России уже признана самой теплой за всю историю наблюдений. По прогнозам синоптиков, морозов так и не будет. В большинстве регионов РФ в январе будет на 4—6 градусов теплее нормы, в феврале — на 3—4 градуса. Днем редко будет холоднее минус 5 градусов. Снега также почти не будет. По прогнозу, январе выпадет максимум 10—15 миллиметров осадков, в феврале будет чуть более снежно — 15—20 миллиметров. Весна, как считают синоптики, также будет аномально теплой.

заявил, что аномально теплая зима в России может быть следствием того, что США испытывают климатическое оружие. Нынешняя зима в России уже признана самой теплой за всю историю наблюдений. По прогнозам синоптиков, морозов так и не будет. В большинстве регионов РФ в январе будет на 4—6 градусов теплее нормы, в феврале — на 3—4 градуса. Днем редко будет холоднее минус 5 градусов. Снега также почти не будет. По прогнозу, январе выпадет максимум 10—15 миллиметров осадков, в феврале будет чуть более снежно — 15—20 миллиметров. Весна, как считают синоптики, также будет аномально теплой. Еще о причудах климата — по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ