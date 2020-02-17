Костромской губернатор пошутил про коррупцию неловко, но... жизненно!

Борьба с коррупцией страшнее самой коррупции. Такое мнение в беседе с журналистами высказал глава Костромской области Сергей Ситников. Присутствовавшие в зале региональные чиновники при этих словах засмеялись.

«Русские люди такие. За что беремся — беремся с залихватской удалью и победим всех, себя в том числе», — сказал он с улыбкой.

По словам губернатора, теперь приходится задаваться вопросом, а вдруг подарки близких попадают под коррупцию. «Жена если тебе бритвенные принадлежности вдруг подарит, не относится ли это к коррупции?» — привел пример Ситников.

После появления видео с интервью администрации области пришлось объяснять, что ее глава не собирался критиковать законы о противодействии коррупции, а лишь назвал имеющиеся в них недостатки.

Как говорится, в каждой шутке всего лишь доля шутки, остальное - правда. Судите сами: в последнее время на взятках все чаще попадаются сотрудники правоохранительных и следственных органов - то есть те, кто должен с этой самой коррупцией бороться. Наверное, пора и этому перестать удивляться, ведь элементы не совсем законных операций можно найти практически в любом ведомстве, у любого власть имущего человека, и, скажем, следственный комитет, совсем не исключение. И пока эта система не будет как-то пересмотрена (лучше бы без народных бунтов и революций!) - коррупция в России будет процветать. А мы будем привыкать к арестам и посадкам людей, которые еще вчера с высоких трибун убеждали нас в своей приверженности закону и интересам народа...

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По инф. rosbalt.ru

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