Очередной российский правоохранитель попался на крупной взятке

Полицейский из главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД РФ Евгений Кузин задержан по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере.

«В суде зарегистрировано ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в суде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ходатайство следствия, поступившего в Пресненский суд Москвы.

Кузину предъявлено обвинение. Фабула уголовного дела неизвестна, судя по формулировке статьи, речь идет о сумме взятки более 1 млн рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в 70 раз больше суммы подкупа.

По этому делу арестован бывший сотрудник ФСБ Игорь Фролов. Ему грозит до 12 лет заключения.

Позднее в СК РФ отметили, что, по данным следствия, «должностное лицо получило через своего знакомого в качестве взятки денежную сумму в размере более 300 тыс. долларов США». Имя фигуранта не уточняется. Незаконное вознаграждение предназначалось за не привлечение жителя столицы к уголовной ответственности.

Напомним, что коррупция в России - системное зло, поразившее весь государственный аппарат и ставшее там нормой жизни. И среди правоохранителей тоже, они ж тоже обычные люди:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ