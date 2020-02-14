Ветеринара из Волгограда задержали за взятку. Закрывал глаза на качество куриных яиц!

Волгоградские полицейские задержали ветеринарного врача, подозреваемого в систематическом получении взяток от директора организации, занимающейся продажей куриных яиц. Ветеринар без проверки выдавал свидетельства о безопасности товара. (Получается, что быть уверенными в качестве продуктов животного происхождения, можно не всегда. Это только один вскрывшийся случай, а сколько еще может быть неизвестных... прим. МГ.)

50-летний медик с 2017 года получил 1,4 миллиона рублей от директора коммерческой организации, занимающейся продажей куриных яиц. Ветеринар без проверки выдавал свидетельства о безопасности товара.

Как отметили в пресс-службе регионального управления СКР, ежемесячно бизнесмен передавал врачу почти 30 тысяч рублей. Кроме того, директор фирмы дополнительно должен был оплачивать свидетельства, удостоверяющие качество товара.

Возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки». Законодательством предусмотрена ответственность до 15 лет лишения свободы.

В ходе обыска дома и на работе подозреваемого изъяты документы и предметы, имеющие значение для расследования. Медика взяли под стражу. Свою вину он отрицает.

В мире уже давным давно идет борьба с коррупционерами всех мастей, продолжается она и в России, где каждый день вскрываются все новые и новые случаи. Кто только не оказывается задержанным за взятки - и следователи, и врачи, и пожарные, это не говоря уже о чиновниках, к взяточничеству которых мы уже вроде как привыкли. Но это не означает, что борьбу надо прекращать, скорее, наоборот.

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