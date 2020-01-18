Скандал в Ярославле: вице-мэра подозревают в крупном «откате»

Заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева подозревают в получении «отката» на госзакупках.

Как передают «Ярновости», представитель обвинения в суде о мере пресечения сообщил, что минувшим летом чиновник предложил помочь ООО Юридическое бюро «Ордер»» в заключении контракта с Агентством по муниципальному заказу ЖКХ на 12 млн рублей, но за это попросил передать ему 10% от суммы заказа — 1,2 млн рублей. По версии обвинения, лично Бадаев получил 390 тысяч рублей.

Также на суде стало известно, что при обыске в ночь на четверг у него были найдены крупные суммы денег наличными: $5 тыс. и 800 тыс. рублей. Он пояснил, что рубли получил от продажи квартиры, а доллары — от занятия бизнесом.

Представитель обвинения также сообщил, что при обыске рядом с домом, где находится квартира Бадаева, были найдены разорванные документы. Предположительно, чиновник пытался от них избавиться.

Обвинение просит заключить Бадаева плод стражу до 16 марта.

О коррупции в России мы пишем часто (по ссылке). То, что она повсеместна и хватать можно "чуть ли не каждого" чиновника или депутата - не говорит только ленивый. Заметим, что коррупционные обвинения (часто справедливые!) - являются еще и элементом борьбы за власть, когда "компромат" до поры придерживается, а потом сливается на неугодного "слугу народа". Казалось бы, хорошо: пусть грызутся и следят друг за другом, может воровать будут меньше? Да беда в том, что на хлебные места, частенько, приходят такие же ворюги... Понаблюдаем потом, что происходит в Ярославле! И вот еще из последних заголовков о коррупции:

По инф. rosbalt.ru

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