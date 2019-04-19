"Коротнуло": названа основная версия пожара в Нотр-Дам де Пари

Короткое замыкание вызвало крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери, как и предполагали ранее криминалисты. К такой версии склоняются следователи по результатам опросов сотрудников собора и реставраторов.

Как сообщает AP, речь идет о случайном возгорании, версия поджога исключается.

Другие версии пожара в полиции пока не комментируют, продолжается работа на месте и опросы свидетелей.

Вечером в понедельник, 15 апреля, в соборе произошел пожар, который привел к практически полному уничтожению кровли и другим повреждениям. Очаг возгорания нашли у основания деревянного шпиля, недалеко от места ремонтных работ.

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