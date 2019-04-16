Пожар в соборе Нотр-Дам: символ Франции устоял и будет возрожден

Возгорание в соборе Парижской Богоматери потушено, пишет Figaro со ссылкой на представителя пожарной службы Парижа. Уже сейчас ясно, что ущерб, нанесенный памятнику зодчества и культуры огромен, но не непоправим. Нет никаких сомнений, что Франция (при участии благотворителей и граждан всей Европы) в состоянии произвести его восстановление. И нет сомнений, что французы воспримут это как дело чести и национальной гордости...

Пожарные продолжат следить за остаточными очагами и охлаждать горячие конструкции собора, в том числе несущие, чтобы пламя не разгорелось снова.

Напомним, разрушительный пожар бушевал в соборе Парижской Богоматери с вечера понедельника. В результате обрушился шпиль собора и часть его крыши. В настоящее время неизвестно точно, какую часть реликвий и предметов религиозного искусства, хранившихся в соборе столетиями, удалось спасти.

Сообщается, что две трети кровли собора Парижской Богоматери уничтожены огнем, пишет газета Le Monde со ссылкой на госсекретаря при главе МВД Лорана Нуньеза. При этом он отметил, что несущие конструкции собора не пострадали, в частности, это касается северной башни.

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Пожарные смогли не допустить обрушение собора Парижской Богоматери, когда уже казалось, что трагедия неминуема. Об этом заявили французские власти.

По словам госсекретаря МВД Лоран Нуньеза, Нотр-Дам «был спасен, когда оставалось не более 15-30 минут».

Огромной заслугой в этом он назвал действия огнеборцев, которые останавливали огонь изнутри. Эти сотрудники экстренных служб, несмотря на гигантский риск для жизни, локализовали пламя, подходившее к башням.

За двое суток власти намерены закончить работы по обеспечению безопасности готического храма, прославленного в романе Виктора Гюго.

В Сети между тем появились фотографии и видео того, как пожарные спасали собор. Они выбрали единственно правильный метод: тушение с самолетов, которого, в частности, требовал президент США Дональд Трамп, наоборот, разрушило бы легендарный архитектурный памятник.

#intervention Retour en images sur le feu à #NotreDame de Paris qui a mobilisé près de 400 pompiers. pic.twitter.com/O9ELwENcoY — Pompiers de Paris (@PompiersParis) 16 апреля 2019 г.

Как стало известно, не пострадала часть алтаря, также уцелели Большой орган 1401 года и терновый венец Христа. Кроме того, несмотря на первоначальные сообщения, есть непострадавшие витражи — это все три знаменитые розетки XIII века.

Всего, по предварительной информации, спасено как минумум 30% элементов убранства. Ценности эвакуировали в парижскую мэрию, позже их переправят в Лувр.

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Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции объявил сбор средств на восстановление сгоревшего символа страны. Раздел «Спасем Нотр-Дам» открылся на сайте организации.

Пользователи могут внести от 50 до 500 евро или указать любую другую сумму по желанию. Также есть возможность настроить ежемесячное списание желаемой суммы с банковского счета.

В сообщении на сайте отмечается, что все пожертвования, сделанные в этом разделе, будут полностью направляться на восстановление собора.

Семья французских бизнесменов Пино выделит на восстановление пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери 100 млн евро, передают французские СМИ со ссылкой на заявление бизнесмена Франсуа-Анри Пино. Его отец, Франсуа Пино, известен как коллекционер произведений современного искусства.

Согласно заявлению бизнесмена, семья приняла решение немедленно выделить средства из фондов принадлежащей ей компании Artemis, чтобы принять участие в обеспечении полной реконструкции собора.

Сообщается и о других богатых людях, выразивших намерение вложиться в восстановление прославленного символа Парижа.

По инф. rosbalt.ru

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