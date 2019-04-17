Пожар в Нотр-Дам: версии причины

Страшный пожар в соборе Парижской Богоматери могли спровоцировать проблемы с электрикой, выяснили работающие на месте криминалисты. Тем временем, в мировом интернете циркулирует лавина версий о драматическом происшествии - от конспирологических до откровенно мистических...
Речь может идти как о коротком замыкании, так и о неисправной электропроводке, но точную причину выяснит следствие.
Как сообщает газета Le Parisien, очаг возгорания нашли у основания деревянного шпиля, недалеко от места ремонтных работ. При этом версия умышленного поджога исключена.
Тем временем в прокуратуре Парижа выяснили, что пожарная сигнализация впервые сработала в соборе в 18:20 по местному времени, но сотрудники не вызвали пожарных и попытались самостоятельно найти объяснение. Источник возгорания за 23 минуты они не обнаружили, а пожарных вызвали в 18:43, когда огонь уже охватил верхнюю часть здания.
Пока официальной версией пожара называют несчастный случай, но ожидается долгое и сложное расследование.
Ранее французские архитекторы и специалисты по истории искусства заявили, что случившегося можно было избежать, если бы соблюдались меры безопасности.
Вечером в понедельник, 15 апреля, в соборе произошел пожар, который привел к практически полному уничтожению кровли и другим повреждениям.
Ну, а фантазия непрофессионалов - разгулялась вовсю. Мы уже публиковали мнение о том, что ряд мстительных наблюдателей, размышляющих в духе "противостояния культур и цивилизаций" - показали общественное мнение пост-советского мира не с лучшей стороны... Вот еще пара суждений - в апокалептическом духе.
Так, телеведущая Ксения Собчак попыталась найти виновных в трагедии. Она считает, что виной всему протесты во Франции — мол, они кармически связаны со случившимся. «Моя любимая Франция стала такой страной, где бьют витрины дорогих бутиков просто потому, что они дорогие, каждую неделю бастуют охреневшие от собственной важности профсоюзы, налоги таковы, что успешные люди просто переезжают, а уволить человека стало почти невозможным», — написала она.
А украинский астролог Влад Росс заявил, что собор Парижской Богоматери «загорелся сам по себе». При этом, по его словам, катастрофу вызвали звезды.
К пожару привело «соединение Марса (планеты огня) с дьявольской звездой Альдебаран, которая является наряду с Антаресом осью катастроф» — такую запись Росс сделал в соцсети. В другом посте он отметил, что ЧП в Нотр-Дам-де-Пари знаменует плохое для Франции и ее президента Эммануэля Макрона.
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