Пожар в Париже — и в головах

Россияне так живо отреагировали на пожар в Соборе Парижской Богоматери, что, кажется, лучше бы вообще промолчали.

Пожар в одном из самых знаменитых соборов мира и уж точно самом известном готическом, благодаря Виктору Гюго, мало кого оставил равнодушным. В Twitter шли сотни трансляций и бесновался американский президент Дональд Трамп, из-за океана пытавшийся учить французских пожарных, как быстрее справится с огнем. В Facebook отдельные российские «интеллектуалы» стенали по поводу «гибели Европы», «заката Запада» и практически вторили представителям РПЦ, которые увидели в пожаре, в полном соответствии с практикой средневекового восприятия подобных событий, некое знамение или символ. Значение которого, правда, мы поймем позднее.

Уже на втором часу долгого шестичасового пожара начались и рассуждения о наступлении ислама на Европу. В отдельных радикальных пабликах в соцсетях разного рода экстремисты быстро договорились до вины французских мусульман за случившееся. Ну а те, кто поумереннее, рассуждали о том, что после восстановления Нотр-Дам де Пари наверняка украсит полумесяц вместе с крестом, а то и вместо него. Французам, говорили их суровые российские наставники, надо поскорее покаяться в содеянном, подразумевая, видимо все сразу: Французское Просвещение, Пятую республику, нашествие Наполеона, нынешнего президента Эммануэля Макрона, войну в Сирии и однополые браки.

При этом в целом россияне (на официальном, разумеется, уровне) поспешили предложить помощь в восстановлении разрушенной христианской святыни, как отметил, например, в своей срочной телеграмме французскому коллеге президент России Владимир Путин. Глава государства предложил помочь, ну а министерство культуры РФ во главе с Владимиром Мединским даже высказалось за сбор средств в пользу французских «погорельцев».

Там, правда, крупнейший французский бизнес и европейские меценаты уже выделили несколько сотен миллионов евро — но, наверное, это россиянам не помешает сдать на очередное благое дело. Виктора Гюго они, может быть, и не читали, но уж мюзикл «Горбун из Нотр-Дам» наверняка слушали, ведь некоторые мелодии из этого музыкального произведения, когда оно добралось до России, стали популярными рингтонами для мобильников.

Символично (в отличие от самого пожара), что комментировать происходящее во французской столице один из российских федеральных каналов пригласил к себе в эфир солиста русской версии всемирно известного мюзикла про парижский собор.

Россияне вообще любят себя почувствовать добровольными жертвователями, это повышает самооценку. Самим себе помогать гораздо сложнее — сразу вспоминаешь о том, что ты не благородный меценат, а житель небогатой, а местами и вовсе нищей страны, где 20% населения до сих пор живет без канализации.

Не объявлял же Минкульт сбор средств, когда, например, в 2018 году в ставшем знаменитым после межнациональных столкновений городе Кондопога сгорел уникальный памятник архитектуры — деревянный храм XVIII века. А ведь он, кстати, постарше был, чем рухнувший вчера шпиль Нотр-Дам, пристроенный к собору в XIX веке.

Советы как тушить да за что каяться нам давать легко. Тем более что французы, несмотря на кажущийся масштаб разрушений, по сути, отстояли собор, благодаря слаженной и профессиональной работе парижских пожарных, не ставших слушать Дональда Трампа и других незваных советчиков. Мы же часто в построенных с нарушением всех мыслимых норм пожарной безопасности уродливых новоделах после случайных возгораний не можем спасти собственных детей, не то что витражи или интерьеры.

Иногда, как говорится, лучше просто промолчать, максимум — помолиться, следуя примеру католиков-парижан, «отмоливших» (в логике РПЦ) свой кафедральный собор. И история с Собором Парижской Богоматери явно как раз тот случай, когда это высказывание верно. И без нас французы обойдутся: и пожар потушат, и «закат Европы» как-нибудь притормозят. Ну а нам бы не надо из всего устраивать балаган или мюзикл, а подумать о собственных горящих храмах и грехах. У страны, где 70% респондентов одобряют Сталина, такая история, что каяться всей жизни не хватит.

По инф. rosbalt.ru

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