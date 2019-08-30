Чудовищное убийство кота в Новосибирске. К расследованию подключилась даже Госдума!

Новосибирский Академгородок всколыхнуло убийство местного кота Моти. Жители уверены, что виновники — банда несовершеннолетних живодеров. К расследованию гибели животного подключилась Госдума (!).

Рыжий кот Мотя 5 августа не вернулся с прогулки. Хозяева нашли его расчлененное тело в мусорном баке. У кота были отрублены голова и лапы, снят скальп. После просмотра видео с домофона стало понятно, что к гибели животного могут быть причастны соседские девушки, которые выносили темный мусорный пакет. Об этом говорится в обращении жительницы Новосибирска на сайте КПРФ.

Она пишет, что полиция провела осмотр в квартире девушки. Одна из комнат была переоборудована под пыточную, правоохранительные органы нашли останки животных. Соседи на протяжении двух лет жаловались участковому на крики животных и трупный запах из квартиры.

Девушке, которую соседи подозревают в убийствах животных, 16 лет. Она живет одна. Жители Новосибирска установили, что с подружками девушка часто забирала животных из разных приютов. Также известно, что через соцсети они продавали кости и органы зверей. При этом девушка состоит на учете в полиции вот уже несколько лет.

В городе прошел пикет, на который пришли около 150 человек. Горожане собрали и передали властям региона подписи с требованием возбудить уголовное дело.

Горожане жаловались и в прокуратуру, ответ ее также выложен на сайте КПРФ. В нем говорится, что для возбуждения уголовного дела необходима судебно-биологическая экспертиза. Расследованием происшествия занимается отдел полиции № 10 «Советский» УМВД России по Новосибирску. Прокуратура указала завершить его до 14 сентября и взяла ход проверки под контроль.

Также на депутатский контроль взял ход расследования председатель подкомитета Госдумы по агроэкологии Олег Лебедев.

Как сообщает Сиб.фм, зоозащитники начали расклеивать на дверях подъездов листовки с предостережением. В них от имени кота Моти указан адрес несовершеннолетней, которую подозревают в жестоком убийстве животного.

Чем руководствуются малолетние живодеры, исполняя свою кровавую работу? Наверное, обычным людям, среди которых есть и не особо любящие животных, но, по крайней мере, их не обижающие и не убивающие, вряд ли понять. Да и вообще всплеск подростковой жестокости очевиден, и это касается не только братьев наших меньших.

Что касается преступлений в отношении людей, то наказание, конечно, последует. Но стоит напомнить, что и за совершенное живодерство придется отвечать. А примеров жестокости, к сожалению, немало, и взрослые тоже такие гнусные поступки совершают:

Но есть и обнадеживающие случаи, напомним:

Отношение к животным характеризует в какой-то степени цивилизованность общества. Давайте уже как-то стараться соответствовать!

По инф. rosbalt.ru

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