Собак в Подмосковье похищали для корейских ресторанов

Семью выходцев из Северной Кореи заподозрили в похищении собак в Подмосковье по заказу для московских ресторанов корейской кухни.

Жители подмосковного города Ступино с конца марта забили тревогу после участившихся случаев исчезновения домашних питомцев, передает телеканал «360». После слухов об отлове собак и продаже их на мясо местные жители стали сами проводить расследование. В итоге, как отмечает телеканал, им удалось вычислить преступников.

По словам местного жителя по имени Сергей, он преследовал машину с предполагаемыми преступниками почти до Москвы по Симферопольскому шоссе, а потом обратился в полицию. Стражи порядка нашли в автомобиле 21 ошейник, ножи и веревки.

Подозреваемыми оказались выходцы из Северной Кореи — женщина, мужчина и их сын. Корейцев подозревают в продаже животных в московские рестораны.

В Корее собачатина является деликатесом, входит в состав национальной кухни. Эта шокирующая европейцев и россиян привычка для корейцев естественна. И, понятное дело, привычки и обычаи выходцев из этой страны вступают в противоречие с представлениями о "лучшем друге человека" в стране пребывания. Ведь собак на убой у нас не выращивают...

По инф. rosbalt.ru

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