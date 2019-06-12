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Тянем-потянем и вытащим! История чудесного спасения оленя

По инф. rosbalt.ru   
12 Июня 2019 г.
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В Норильске двое мужчин спасли оленя, увязшего в снегу и грязи.

Тянем-потянем и вытащим! История чудесного спасения оленя

В Instagram «Жить в Норильске» появилась запись, где видно, что мужчины ехали на снегоходах по снежной равнине и вдруг заметили торчащую из-под снега голову оленя. Мужчины сначала раскопали снег вокруг головы, а затем стали тащить оленя из грязи за рога.

Неизвестно, сколько он простоял в таком положении, но видно, что совсем обессилел. В итоге животное все же смогло, пошатываясь, встать на ноги.

Мужчины на видео выразили уверенность, что он «разойдется».

По инф. rosbalt.ru

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