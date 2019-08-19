Расправа над семьей: подростковая жестокость снова заявила о себе…

И снова жуткая трагедия, и снова подростковая жестокость... В одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района под Ульяновском нашли тела пятерых человек, среди которых оказались двое четырехлетних детей. По данным СК РФ по региону, убийцей оказался 16-летний подросток, его тело позднее нашли возле вышки сотовой связи недалеко от села.
Молодой человек зверски, с помощью топора, расправился со своими родственниками — четырехлетними братом и сестрой, 42-летней матерью, а также 69-летней бабушкой и 66-летним дедушкой, а затем покончил с собой. Полицейские обнаружили на месте записку, в которой говорится, что мальчик решился на убийство, чтобы после своей смерти «забрать с собой» родственников.
Об убийстве стало известно около 11:00 в воскресенье, однако о своих планах подросток сообщил накануне, оставив другу голосовое сообщение. В нем он рассказал, что родные не любили его и «гнобили». При этом бабушку и дедушку он убивать не хотел и сделал это только затем, чтобы они «не расстроились».
По данным СМИ, речь идет о благополучной семье, а мальчик неоднократно участвовал в школьных олимпиадах.
Возбуждено головное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего».
Тем временем друг подростка, зарезавшего своих родственников в Ульяновской области, рассказал о последней встрече с юношей. Как пишет «Московский комсомолец», школьник видел его накануне вечером одним из последних перед преступлением. В тот день отмечался главный сельский праздник — День части. «Я ему отдал модем. Мы с ним постояли, поговорили, он рассказал, кто был на празднике, что там было, с кем он танцевал», — сказал школьник. По его словам, друг был «в нормальном состоянии», но от него пахло алкоголем. Друг погибшего отметил, что тот был спокойным и добрым мальчиком, планировал закончить школу с медалью и поступить в вуз Ульяновска. Оружием подросток не увлекался. «Сериал „Доктор Хаус“ накануне посмотрел, все сезоны. И аниме где-то с 8-го класса смотрел... Такое ощущение, как будто его кто-то загипнотизировал, он так не смог бы сам. Он добрый и нормальный человек», — добавил собеседник издания.
Одноклассница подростка, совершившего убийство, в беседе с «360» отмечала, что он был тихий, спокойный, дружелюбный и общительный, увлекался компьютерными играми. Девушка не подтвердила версию о том, что подросток мог пойти на это из-за несчастной любви. «Нет, он не был влюблен. Он сделал это из-за того, что мама якобы унижала, а близнецов он не любил. Бабушку и дедушку убил из жалости», — заявила она. Девушка отметила, что отец близнецов не был юноше родным, но при этом парень продолжал общаться с биологическим отцом, который живет отдельно. Он страдал алкоголизмом, и семье не хватало алиментов, из-за чего мать юноши переехала к родителям.
Стало известно, что власти Ульяновской области окажут содействие при похоронах семьи, убитой в регионе. Где похоронят подозреваемого в преступлении 16-летнего родственника убитых, пока неизвестно.
Вот так, при внешнем благополучии семьи некоторые внутренние процессы в ней проистекали весьма неблагоприятные. В моральном плане все было, видимо, непросто, и подросток внутренне не справлялся с ситуацией. Окружающие тоже особо не заметили душевных метаний юноши. И как результат – заявившая о себе во всю мощь подростковая жестокость, такая в данном случае беспощадная и страшная.
Взрослому поколению большой урок на будущее – нам повнимательнее нужно быть к своим близким. А к подросткам с их неустойчивым эмоциональным фоном и стремлением к максимализму, наверное, вдвойне. Если бы что-то вовремя было замечено нами и каким-то образом разрешимо в душе этого юноши, жуткой трагедии, может, и не произошло бы.
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