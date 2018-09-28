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Подростковая жестокость: избиение по надуманному поводу снималось на камеру
По инф. rosbalt.ru   
28 Сентября 2018 г.
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В Ленобласти завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в побоях, сообщили «Росбалту» в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Установлено, что днем 15 июля в парковой зоне «Орлова Роща» на правом берегу реки Теплая в Гатчине подросток напал на 15-летнего школьника. Он избил пострадавшего, нанеся ему не менее 17 ударов. Избиение снималось на камеру. За ним наблюдали несколько девочек.

Сам агрессор тогда утверждал, что пострадавший ранее якобы напоил 12-летнюю девочку и домогался до нее. Впоследствии он признал, что повод был надуманный.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

По инф. rosbalt.ru

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