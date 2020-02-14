Что о недавних подкидышах слышно? У одного мать нашлась, на отца других уголовные дела завели

С начала года СМИ рассказали уже несколько историй брошенных родителями детей. Одна из них произошла в московском «Шереметьево», где мужчина оставил двух своих сыновей. В итоге мужчину задержали в Хабаровске, в отношении него возбуждено три уголовных дела: об оставлении детей в опасности, истязании и краже. Второй случай произошел на днях в Москве, где младенца нашли на снегу около подземного перехода. Выяснилось, что его оставила 29-летняя женщина, которая приехала в Россию из СНГ. Рассказываем об этих случаях подробнее.

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Напомним, 26 января Виктор Гаврилов, прилетевший из Хабаровска в Москву, оставил в аэропорту Шереметьево двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения и скрылся. В кармане куртки одного из детей он оставил записку, в которой пояснил, что оставляет сыновей, поскольку находится в тяжелом финансовом положении. Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Позже мужчина явился с повинной к следователям в городе Батайске Ростовской области. Он признался, что «проявил слабость», и попросил у детей прощения.

По словам родной матери мальчиков, Гаврилов периодически избивал ее и запрещал видеться с сыновьями, угрожая расправой. Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что сейчас выясняется, по какой причине женщина не сообщала о насилии в полицию. Также следователи выяснили, что Гаврилов украл деньги у своей знакомой.

Мы подробно рассказывали об этой истории, напомним заголовки:

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Второй случай произошел также в Москве. Ребенка нашел поздно вечером во вторник, 11 февраля, слесарь московского метрополитена. Мужчина шел домой и заметил грязное одеяло в переходе у станции метро «Парк Победы» на Кутузовском проспекте. Подойдя поближе мужчина увидел, что в свертке находится младенец, которому на вид два месяца. Малыша госпитализировали в больницу имени Сперанского. Его жизни ничего не угрожает. Выяснилось, что его оставила в опасности 29-летняя приезжая из стран СНГ. Женщину задержали в Московской области оперативники ОМВД России по району Дорогомилово при содействии сотрудников отдела уголовного розыска УВД по ЗАО. Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

По инф. rosbalt.ru

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