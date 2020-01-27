Содержать не на что: отец бросил маленьких сыновей в Шереметьево

Следственный комитет завел уголовное дело в отношении мужчины, который оставил своих двоих сыновей девяти и шести лет в аэропорту Шереметьево.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По версии следствия, 26 января мужчина с двумя детьми прилетел в Шереметьево из Хабаровска. Он оставил мальчиков в аэропорту с запиской, в которой говорилось, что ему не на что содержать детей и просил устроить их в приют. Сам мужчина улетел ближайшим рейсом в Ростов, сообщает пресс-служба СК РФ.

Правоохранительные органы уже выяснили имя мужчины. Дело расследуется по статье об оставлении в опасности (125 УК РФ), максимальное наказание по ней — год колонии.

По информации Mash и Baza, бросил детей 41-летний Виктор Гаврилов из Комсомольска-на-Амуре.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев опубликовал в Инстаграме фотографию с мальчиками — он навестил их в больнице и пообещал найти работу их отцу.

Уполномоченная по правам человека в Хабаровском крае Виктория Трегубенко рассказала «Интерфаксу», что власти уже нашли мать мальчиков. Она не знала о том, что произошло, так как живет отдельно от семьи.

Сейчас дети находятся в одной из подмосковных больниц. Предполагается, что их отправят в Хабаровск.

Это одна из тех историй, которые совершенно не укладываются в голове. Что было в голове у отца детей, когда он решил их бросить, почему мать мальчиков не знала о проблемах с содержанием детей? Ответов на эти вопросы нет. Радует только, что все закончилось благополучно и дети находятся вне опасности. А в целом, увы, подкинутые дети сейчас - совсем не редкое явление. Оно во многом сигнализирует о том, что в экономике страны не всё ладно. Люди не могут прокормить детей и бросают их. Это чудовищно, ведь судьбы детей ломаются с начала жизни. Родители, замученные проблемами и нехваткой денег, в порыве отчаяния совершают непростительные вещи, забывая о том, что быть в ответе за своих детей нужно быть при любых обстоятельствах. Пример этому - история из Забайкалья. Ей герой выживал с четырьмя детьми в жутких условиях не один месяц, но малышей он не бросил.



Polit.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ