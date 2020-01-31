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Брошенных в «Шереметьево» детей отдадут бабушке
По инф. rosbalt.ru   
31 Января 2020 г.
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о дальнейшей судьбе детей, брошенных собственным отцом в столичном аэропорту «Шереметьево».

Детей, брошенных в «Шереметьево», отдадут бабушке

По ее словам, передает «Интерфакс», двух мальчиков передадут под временную опеку бабушке. Кузнецова уточнила, что женщина уже оформляет временную опеку над внуками 2011 и 2014 годов рождения.

Инцидент произошел 26 января. Отец мальчиков Виктор Гаврилов оставил в «Шереметьево» детей, с которыми прилетел в Москву из Хабаровска.

Против нерадивого отца было возбуждено дело по статье УК «оставление в опасности». Свой поступок мужчина впоследствии объяснил, что страхами, что не справится. При этом мать брошенных детей не знала о планах бывшего мужа. Она рассказала журналистам, что ее бывший муж периодически избивал ее и запрещал видеться с детьми.

Мы рассказывали подробно об этом вопиющем случае. Напомним заголовки:

По инф. rosbalt.ru

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