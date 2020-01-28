Продолжение истории про брошенных в «Шереметьево» детей: у мамы новая семья, а папа изверг

Жительница Хабаровского края Ольга Пушкарева (Гаврилова), чьи дети оказались брошенными в столичном аэропорту «Шереметьево», рассказала об их отце и своем бывшем муже.

По ее словам, Виктор Гаврилов постоянно поднимал руку и на нее, и на детей. «Постоянное рукоприкладство, унижение личности, унижения достоинства», рассказала женщина РЕН ТВ.

Мать мальчиков уточнила, что после развода не общалась с сыновьями из-за того, что бывший муж не позволял ей. В настоящее время женщина беременна и живет в Комсомольске-на-Амуре с новым мужем и его родителями. Она уже планирует забрать в свою новую семью детей от первого брака.

Напомним, что прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в «Шереметьево» двух сыновей 2011 и 2014 годов рождения и ушел. По факту ЧП СК РФ возбудил уголовное дело.

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По инф. rosbalt.ru

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