Бросил «во благо»: отец, оставивший в аэропорту детей, объяснил свой поступок

Следственный комитет опубликовал видеообращение Виктора Гаврилова, который в воскресенье, 26 января, оставил двоих детей в московском аэропорту «Шереметьево».

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Отец мальчиков, обращаясь к сыновьям, объяснил, что оставил их в аэропорту, зная, что там дети в безопасности и скоро будут обнаружены полицейскими или сотрудниками. По словам Гаврилова, он очень любит своих детей, но испугался, что "не справится", хотел найти работу, чтобы потом забрать детей и обеспечить им жизнь, которой у него самого не было.

26 января мужчина с детьми прилетел из Хабаровска в Москве и оставил их одних в «Шереметьево». Мать мальчиков утверждает, что не знала о планах бывшего мужа. По ее словам, после развода она не общалась с сыновьями из-за того, что бывший муж не позволял ей. Сейчас женщина беременна и живет в Комсомольске-на-Амуре с новым мужем и его родителями. Она говорит, что хотела бы забрать мальчиков.

Мужчина сам явился к следователям в Батайске Ростовской области и написал явку с повинной. Местные следователи допросили его, и затем он будет отправлен в Москву, где возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности. Генеральная прокуратура России также начала проверку этого инцидента. Изучением всех причин произошедшего займутся прокуроры Московской области и Хабаровского края.

По инф. rosbalt.ru

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