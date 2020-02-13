В Москве около перехода нашли младенца в одеялке. Прямо на снегу лежал

Московская полиция разыскивает мать маленького мальчика, найденного в одеяле в переходе рядом со станцией метро «Парк Победы» в Москве.

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Ребенка нашел поздно вечером во вторник, 11 февраля, слесарь московского метрополитена. Мужчина шел домой и заметил грязное одеяло в переходе у станции метро «Парк Победы» на Кутузовском проспекте. Подойдя поближе мужчина увидел, что в свертке находится младенец, которому на вид два месяца.

Малыша госпитализировали в больницу имени Сперанского, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на детского омбудсмена Москвы Ольгу Ярославскую. По ее словам, мать брошенного младенца ищут по кадрам с видеокамер, установленных в переходе.

«КП» добавляет, что родители ребенка, скорее всего, приезжие из Средней Азии. Против них могут возбудить дело по статье «Оставление несовершеннолетнего в опасности».

В пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты агентству «Москва» заявили, что состояние малыша, найденного в подземном переходе в Дорогомилово, является удовлетворительным. Его передадут в учреждение социальной защиты.

Равнодушие по отношению к детям переходит все мыслимые и немыслимые границы. Некоторым представителям нового поколения «посчастливилось» родиться либо у маргинальных людей, среди опустившихся слоев общества, либо у тех, кто совсем беден и кто прокормить детей не может никак. Но тем не менее в любой ситуации нужно оставаться человеком и не бросать своих малышей. В этом плане очень даже показателен пример отца с четырьмя детьми из Забайкалья. Он тоже выживал, как мог, ютясь в подземелье и принося своим детям крохи, но, тем не менее, он их не бросил. Но такие случаи - одни на миллион. Зато противоположных полно:

По инф. rosbalt.ru

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