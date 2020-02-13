В Москве около перехода нашли младенца в одеялке. Прямо на снегу лежал

Ребенка нашел поздно вечером во вторник, 11 февраля, слесарь московского метрополитена. Мужчина шел домой и заметил грязное одеяло в переходе у станции метро «Парк Победы» на Кутузовском проспекте. Подойдя поближе мужчина увидел, что в свертке находится младенец, которому на вид два месяца.
Малыша госпитализировали в больницу имени Сперанского, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на детского омбудсмена Москвы Ольгу Ярославскую. По ее словам, мать брошенного младенца ищут по кадрам с видеокамер, установленных в переходе.
«КП» добавляет, что родители ребенка, скорее всего, приезжие из Средней Азии. Против них могут возбудить дело по статье «Оставление несовершеннолетнего в опасности».
В пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты агентству «Москва» заявили, что состояние малыша, найденного в подземном переходе в Дорогомилово, является удовлетворительным. Его передадут в учреждение социальной защиты.
Равнодушие по отношению к детям переходит все мыслимые и немыслимые границы. Некоторым представителям нового поколения «посчастливилось» родиться либо у маргинальных людей, среди опустившихся слоев общества, либо у тех, кто совсем беден и кто прокормить детей не может никак. Но тем не менее в любой ситуации нужно оставаться человеком и не бросать своих малышей. В этом плане очень даже показателен пример отца с четырьмя детьми из Забайкалья. Он тоже выживал, как мог, ютясь в подземелье и принося своим детям крохи, но, тем не менее, он их не бросил. Но такие случаи - одни на миллион. Зато противоположных полно:
Бывший кандидат в президенты России, светская львица» и знаменитая на всю страну журналистка Ксения Собчак пару дней назад дала старт своему новому шоу «Док-Ток». Начиналось оно с красивых обещаний о «новом формате для отечественного телевидения», а продолжилось массовым недовольством зрителей, которые не увидели в этом проекте ничего нового.
Говорят, ничто так не продлевает жизнь, как поездки и новые впечатления. В этом смысле 93-летняя королева Англии Елизавета II – отличный пример. За свою более чем полувековую карьеру она посетила 120 стран и не планирует останавливаться.
Медсестра из Германии Мария Герлиц, поработав в российской больнице (в Нижнем Новгороде), сравнила работу врачей двух стран. В вопросах диагностики наши оказались лучше. Об этом она рассказала изданию Mitteldeutscher Rundfunk. (Взгляд со стороны очень интересен, ведь он объективно показывает все достоинства и недостатки важнейшей сферы жизни. - прим. МГ.)
В начале этой неделе в СМИ появились сообщения о сотрудниках больниц в Перми и Кирове, которые якобы намеренно отключают пожилых пациентов от аппарата искусственной вентиляции легких. Однако, как выяснилось, оба случая оказались выдуманными. (Эти истории наделали немало шума в СМИ за последние дни, и неудивительно: если бы информация подтвердилась, то случаи были бы вопиющие и требующие самого строгого наказания. - прим. МГ.)
Представители КПРФ провели пресс-конференцию, в ходе которой рассказали о своем видении поправок, которые необходимо внести в Конституцию. Напомним, вокруг объявленной (вдруг) Владимиром Путиным необходимости "ремонта" Основного закона - кипят нешуточные страсти...
На Кубани врачам удалось вернуть к жизни мужчину, после того как у него произошло две остановки сердца, одна из которых продлилась семь минут. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Краснодарского края. (Иначе как чудом такой случай и не назовешь, согласитесь? - прим. МГ.)
В Саратовской области суд признал виновными двух молодых полицейских за избиение задержанного до смерти. Мужчина распивал пиво на улице, и попался в руки правоохранителей, которые не стали с ним церемониться. Теперь каждому предстоит провести десяток лет жизни в колонии.
Обычно станциями-призраками называют любую станцию метро, которая не принимает поток пассажиров. В Московском метрополитене таких станций насчитывают около двадцати. Некоторые из них стали складами или депо, другие лишь разрушаются от времени.
Госдума отклонила законопроект, запрещающий повышать в России пенсионный возраст до 1 января 2030 года. (Не будем впадать в панику, а сперва подождем объяснений депутатов. Возможно, отклонение проекта закона носит чисто технический характер, ведь в декабре президент Путин пообещал, что о новой пенсионной реформе даже не может быть речи. Но верить этому или нет - каждый решает сам, особенно после 2018 года... - при. МГ.)
Несмотря на то, что герцог и герцогиня Сассекские полностью отказались от королевских обязанностей, интерес прессы и общественности к ним не уменьшается. Наоборот, все следят даже за незначительными событиями в их жизни.
Ветеран труда вручил туалетную бумагу президиуму законодательного собрания Карелии. Как сообщили в петрозаводском горкоме КПРФ, таким образом 1-й секретарь горкома Сергей Андруневич решил символически «отблагодарить» власти за мизерную компенсацию льгот.
В южнокорейском телевизионном документальном фильме, вышедшем 6 февраля, показана Джан Джи-Сун — мать четверых детей. Она надевает специальную гарнитуру для VR (виртуальной реальности), тактильные перчатки и встречается со своей дочерью Найон. Все дело в том, что Найон скончалась в 2016 году от лейкемии в возрасте семи лет, пишет PC Gamer.
Разберем основные моменты обслуживания гидравлики и принципы работы гидросистемы в инжекционно-литьевом оборудование. Сегодня термопластавтоматы нашли широкое применение для штучного и серийного производства пластмассовых изделий. Технология литья под давлением с использование термопластов очень эффективна, и это позволяет применять ее во вторичной переработке полимеров, что в свою очередь становиться особенно востребовано в современных условиях эколого-экономических проблем.
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