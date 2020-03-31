ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Иосиф Пригожин не одобряет поведение звёзд во время вспышки коронавируса
2020-03-09-15-27-06
Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Семейные скандалы Любови Казарновской
2020-03-20-17-17-54
Личная жизнь Любови Казарновской – тема отчасти запретная. Певица нечасто рассказывает о событиях, которые принесли ей немало душевных страданий.
«Маска молодости» для Софии Ротару
2020-03-03-02-35-28
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
«Мне трудно об этом говорить — дышать тяжело»: Михаил Ефремов рассказал о неприятной травме
2020-03-03-13-30-05
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
«Она мне никто»: Ирина Понаровская не хочет общаться с бывшей приёмной дочерью
2020-03-08-06-58-32
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...

Чиновник отправился к ветерану сразу из Таиланда. Карантин? Нет, не слышал

По инф. sobesednik.ru   
31 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

Заместитель мэра города Благовещенск Игорь Берлинский отправился поздравлять 90-летнего ветерана войны, вернувшись из отпуска в Таиланде.

Заммэра Благовещенска, вернувшись из Таиланда, вручил подарки ветерану

Соблюдать двухнедельный обязательный карантин чиновник был не должен, так как вернулся с отдыха 17 марта, за несколько часов до введения соответствующего правила. При этом прокомментировать, насколько это обстоятельство помогло избежать возможного заражения Берлинский комментировать не стал, передает «Медиазона» со ссылкой на «Сибирь.Реалии» и Amur INFO.

О встрече с пенсионером Леонидом Куклиным заммэра отчитался у себя в Instagram, где разместил совместные фото, однако через некоторое время удалил их из социальной сети.

"Потрясающую" халатность проявляют у нас чиновники (и даже медики!) во время пандемии. Отправляются на отдых, игнорируют заданные правила, считая, что им закон не писан, а страдают от этого простые люди. Вот где, скажем, гарантия, что господин Берлинский не заразил ветерана? Нет ее...

А вот истории о других "героях":

И просто рассуждения по теме:

По инф. sobesednik.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 