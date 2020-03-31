Чиновник отправился к ветерану сразу из Таиланда. Карантин? Нет, не слышал

Заместитель мэра города Благовещенск Игорь Берлинский отправился поздравлять 90-летнего ветерана войны, вернувшись из отпуска в Таиланде.

Соблюдать двухнедельный обязательный карантин чиновник был не должен, так как вернулся с отдыха 17 марта, за несколько часов до введения соответствующего правила. При этом прокомментировать, насколько это обстоятельство помогло избежать возможного заражения Берлинский комментировать не стал, передает «Медиазона» со ссылкой на «Сибирь.Реалии» и Amur INFO.

О встрече с пенсионером Леонидом Куклиным заммэра отчитался у себя в Instagram, где разместил совместные фото, однако через некоторое время удалил их из социальной сети.

"Потрясающую" халатность проявляют у нас чиновники (и даже медики!) во время пандемии. Отправляются на отдых, игнорируют заданные правила, считая, что им закон не писан, а страдают от этого простые люди. Вот где, скажем, гарантия, что господин Берлинский не заразил ветерана? Нет ее...

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По инф. sobesednik.ru

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