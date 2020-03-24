О наболевшем: «главный вирус в России — это безответственные бюрократы»

Власти в России вводят все новые формы ограничений в связи с распространением коронавируса. Еще месяц назад они показались бы фантастическими, — тогда казалось, что «до этого не дойдет». Но теперь встает другой вопрос: насколько далеко все может зайти.

Карантин, строгий на словах…

Пребывание в карантине положено тем россиянам, которые побывали в странах, где бушует коронавирус. Однако, когда в Уфе соцработники обошли 550 таких путешественников, то 213 человек просто не застали дома, а еще 16 честно признались, что выходили из квартиры.

Впрочем, чего ждать от простых граждан, если главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Ставропольского края, побывав за рубежом и вернувшись, никому ничего не сказала и, как ни в чем не бывало, продолжила вести обычный образ жизни — читала лекции в вузе, участвовала в конференции, участвовала в совещаниях. Спустя несколько дней ее экстренно госпитализировали в реанимацию и диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Ну, и какой пример такие сотрудники Минздрава подают простым гражданам? По данным СМИ, контактными оказались более тысячи человек. Органы Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по статьям о халатности и сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей.

Карантин нужен, его надо строго соблюдать — категорически считают медики. «При распространении любого инфекционного заболевания, во все времена, самым эффективным методом ограничения заболеваемости были карантинные мероприятия. В настоящее время мы пока не можем ничего больше предоставить в качестве мер по борьбе с этим возбудителем. Конечно, при правильном распорядке карантина и соблюдении всех мер всеми без исключения, постепенно заболеваемость будет сокращаться», — рассказала корреспонденту «Росбалта» врач-инфекционист с 30-летним стажем Нина Извозчикова.

Легкомысленное отношение к коронавирусу может иметь опасные последствия, указала врач. «Далеко не всегда болезнь протекает с выраженными клиническими проявлениями, возможно и практически бессимптомное носительство. А выделение вируса происходит, и передача инфекции возможна. Могут пострадать люди из „слабого“ звена!», — подчеркнула Нина Извозчикова.

Чиновники как разносчики заразы

В это же самое время Россия полным ходом готовится к проведению голосования по поправкам в Конституцию. В некоторых регионах членов избиркомов послали в поквартирные обходы для информирования населения. Никаких масок или средств защиты посерьезнее им при этом не выдали. Только бахилы.

«Если ты представляешь опасность, то надо сидеть в карантине. Но вот приехала из Испании главный инфекционист Ставропольского края, перезаражала кучу народа, и сама попала в реанимацию. Опасно это или неопасно? А если помрет кто-нибудь? Что касается поквартирных обходов, то сами участники этих обходов могут заразиться и быть заразными. При этом они приходят к самому уязвимому контингенту — к пожилым людям. То есть мы, с одной стороны, сажаем пожилых людей на карантин, что правильно, а с другой стороны, присылаем к ним толпу неизвестных людей. С эпидемиологической точки зрения, вся эта затея с поквартирным обходом, голосованием в школах и прочим является полной и тяжелой ерундой», — уверен доктор биологических наук Михаил Гельфанд.

Медики без защиты

Оргсекретарь профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал рассказал, что средствами индивидуальной защиты не обеспечена даже «группа риска» — медики, выезжающие к больным с подозрением на коронавирус.

«В каких-то регионах предприняты меры по обеспечению медиков средствами индивидуальной защиты, а где-то есть острые проблемы. Дело в том, что и служба „скорой помощи“, и медучреждения испытывали недофинансирование еще до коронавируса. Мы в профсоюзе отмечали, что годами медработникам спецодежда не выдавалась или выдавалась в недостаточном количестве. Теперь, даже чтобы просто соблюдать все нормы, требуются серьезные финансовые вливания в медицину», — констатировал Андрей Коновал.

Однако кое-где медицинское начальство не настроено на «выбивание» положенных денег. На станции скорой медпомощи города Владимира рабочий коллектив обратился к главврачу, попросив обеспечить их средствами индивидуальной защиты. В ответ им пригрозили увольнением.

«Есть нормативный документ: приказ Минздрава РФ от 19 марта № 198н, где четко написано: обеспечить медицинские организации, оказывающие скорую медицинскую помощь, средствами индивидуальной защиты (шапочка, противочумный халат и респиратор). У нас на „скорой“ были противоэпидемические наборы „Садолит-1“. Вот в этом наборе было все. После того, как мы уведомили департамент, что скоро наборы закончатся, нам пообещали, что закупят еще сто комплектов. Но, в итоге, нам поставили одежду хирургическую одноразовую КОХ-01 СЗ. Это не противоэпидемический набор, а просто комплект хирургической одежды: обычная шапка, халат и маска, которая ни от чего не защищает. Зато сейчас в диспетчерской лежит листок от администрации, где напечатано, что, если мы не прекратим „противодействие“, то они нас будут увольнять», — рассказала руководитель профсоюзной организации «скорой помощи» Екатерина Ашаева.

Вот так и получается, что свободы ограничивают всем, а на реальное обеспечение защиты тем, кто в ней нуждается, денег нет. Главный вирус, похоже, это безответственные бюрократы, которые одной рукой «закручивают гайки», а другой — разносят заразу.

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По инф. rosbalt.ru

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