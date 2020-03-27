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В Оренбургской области уволят трех врачей: отдохнули невовремя
По инф. rosbalt.ru   
27 Марта 2020 г.
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В Оренбургской области уволят трех главных врачей, которые отправились в отпуск за границу во время пандемии коронавирусной инфекции.

В Оренбургской области уволят трех главных врачей. Отдыхать за границей невовремя вздумали

Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова заявила, что уволят главврача городской клинической больницы № 1 Оренбурга Александра Григорьева, главврача больницы № 6 Оренбурга Александра Карпова, а также главврача Александровской районной больницы Александра Косилова.

Савинова подчеркнула, что руководители медучреждений уехали отдыхать за границу, когда ВОЗ уже объявила пандемию. Она отметила, что формально медики ничего не нарушили, но это вопрос врачебной этики и доверия населения. Глава Минздрава уточнила, что решение об их увольнении согласовано с губернатором Оренбургской области.

По инф. rosbalt.ru

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