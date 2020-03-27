В Оренбургской области уволят трех врачей: отдохнули невовремя

В Оренбургской области уволят трех главных врачей, которые отправились в отпуск за границу во время пандемии коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова заявила, что уволят главврача городской клинической больницы № 1 Оренбурга Александра Григорьева, главврача больницы № 6 Оренбурга Александра Карпова, а также главврача Александровской районной больницы Александра Косилова.

Савинова подчеркнула, что руководители медучреждений уехали отдыхать за границу, когда ВОЗ уже объявила пандемию. Она отметила, что формально медики ничего не нарушили, но это вопрос врачебной этики и доверия населения. Глава Минздрава уточнила, что решение об их увольнении согласовано с губернатором Оренбургской области.

Ранее стало известно о двух других вопиющих случаях поведения медиков во время пандемии. Так, главный врач Калужской областной больницы Владимир Кондюков во время мировой пандемии коронавируса поехал отдыхать в Таиланд , а главный внештатный инфекционист в Ставропольском крае нарушила карантин и заразила не менее десятка человек.

, а главный внештатный инфекционист в Ставропольском крае нарушила карантин и заразила не менее десятка человек. Еще по теме: О наболевшем: «главный вирус в России — это безответственные бюрократы»

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По инф. rosbalt.ru

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