VIP-безответственность: мерами коронавирусной безопасности пренебрегла... региональный инфекционист!

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Уголовная ответственность грозит главному инфекционисту Ставропольского края Ирине Санниковой, которая в марте побывала в Испании, но скрыла этот факт и вышла на работу. Спустя неделю после возвращения у женщины нашли коронавирус: она почувствовала себя плохо и была госпитализирована (напомним, всем прибывающим из охваченной эпидемией Европы предписан режим самоизоляции... А тут речь идет даже не о дурочке-туристочке, а о профессионале именно в области эпидемий! Уму непостижимо... - прим. МГ).
По данным Newstracker.ru, полиция усмотрела в действиях медика нарушение двух статей УК: ст. 237 о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья, и ст. 293, накладывающей санкции за халатность. Пока ведется соответствующая проверка, информирует «Блокнот».
Женщина работает в медуниверситете и успела прочесть там лекции ряду студентов, в том числе иностранных, отмечают издания. Это не считая общения с коллегами и персоналом или посетителями в общественных местах.
Уже выявлены 13 учащихся и 11 сотрудников вуза, с которыми контактировала специалист. Они отправлены на карантин.
Глава края Владимир Владимиров, отвечая на комментарии в своем Instagram, назвал инфекциониста «безответственной», пишет «Дождь». «Выздоровеет — спрошу с нее», — пообещал он.
При этом «Интерфакс» сообщает, что в регионе уже возбудили первые дела за нарушение режима самоизоляции. Об административных или уголовных производствах идет речь, не уточняется.
По России коронавирусом заражены 253 человека, но под подозрением, как сообщал Роспотребнадзор, десятки тысяч.
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"РГ" пишет: научные и медицинские учреждения Китая готовы исследовать разработки сибирских институтов и коммерческих организаций, направленные на выявление, предотвращение и лечение коронавирусной инфекции. Речь идет о тест-системах, медицинских масках и вакцинах ускоренного действия. Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".
"РГ": медики рассказали об осложнении из-за коронавируса, помимо пневмонии. Согласно последним данным, у 80% пациентов заболевание протекает достаточно легко - симптомы схожи с теми, которые появляются при гриппе.
Зарубежные диетологи перечислили еду и напитки, регулярное употребление которых увеличивает риск развития диабета, проблем с сердцем и других недугов, сообщает "РГ". Причем, некоторые из этих продуктов считаются здоровой альтернативой вредной пище.
Весной у многих вегетарианцев может ухудшиться самочувствие. Как рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, причиной является авитаминоз. В весенний период ему больше всего подвержены именно те, кто отказывается от мясных продуктов.
Артроз считается лидером среди заболеваний опорно-двигательного аппарата, приводящих к инвалидности из-за ограничения подвижности. Сегодня артроз вышел на первое место среди причин инвалидности. Более 65% людей в возрасте от 55 лет страдают от этой болезни.
На вид и состояние наших зубов влияет очень многое, и с возрастом улыбка меняется не в лучшую сторону. В частности, исчезает белизна. Иногда в погоне за белоснежной улыбкой люди не знают меры и в результате получают совсем не то, что хотели.
14 марта Сергей Собянин ввел режим самоизоляции для родственников туристов, вернувшихся в Россию, и разрешил детям не ходить в школу. Раньше на карантин из-за коронавируса были закрыты все школы Липецка. С каждым днем тех, кто вынужден самоизолироваться, все больше. Как себя вести, чтобы не заразить других и самому не заразиться, объяснила инфекционист Елена Волчкова, заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета.
В последние годы сканирование на томографе стало обыденной процедурой, которая назначается в любой области медицины. Однако перед пациентом, которому выдали направление на скрининг, стоит главный вопрос – где пройти процедуру качественно и экономно?
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