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VIP-безответственность: мерами коронавирусной безопасности пренебрегла... региональный инфекционист!
По инф. rosbalt.ru   
23 Марта 2020 г.
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Уголовная ответственность грозит главному инфекционисту Ставропольского края Ирине Санниковой, которая в марте побывала в Испании, но скрыла этот факт и вышла на работу. Спустя неделю после возвращения у женщины нашли коронавирус: она почувствовала себя плохо и была госпитализирована (напомним, всем прибывающим из охваченной эпидемией Европы предписан режим самоизоляции... А тут речь идет даже не о дурочке-туристочке, а о профессионале именно в области эпидемий! Уму непостижимо... - прим.  МГ).

По данным Newstracker.ru, полиция усмотрела в действиях медика нарушение двух статей УК: ст. 237 о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья, и ст. 293, накладывающей санкции за халатность. Пока ведется соответствующая проверка, информирует «Блокнот».

Женщина работает в медуниверситете и успела прочесть там лекции ряду студентов, в том числе иностранных, отмечают издания. Это не считая общения с коллегами и персоналом или посетителями в общественных местах.

Уже выявлены 13 учащихся и 11 сотрудников вуза, с которыми контактировала специалист. Они отправлены на карантин.

Глава края Владимир Владимиров, отвечая на комментарии в своем Instagram, назвал инфекциониста «безответственной», пишет «Дождь». «Выздоровеет — спрошу с нее», — пообещал он.

При этом «Интерфакс» сообщает, что в регионе уже возбудили первые дела за нарушение режима самоизоляции. Об административных или уголовных производствах идет речь, не уточняется.

По России коронавирусом заражены 253 человека, но под подозрением, как сообщал Роспотребнадзор, десятки тысяч.

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По инф. rosbalt.ru

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