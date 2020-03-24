Два медика оказались в центре скандала во время пандемии

СМИ сообщают о вопиющих случаях поведения медиков во время пандемии. Так, главный врач Калужской областной больницы Владимир Кондюков во время мировой пандемии коронавируса поехал отдыхать в Таиланд, а главный внештатный инфекционист в Ставропольском крае нарушила карантин и заразила не менее десятка человек.

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О первом случае стало известно на заседании правительства региона в понедельник, 23 марта. Когда врио губернатора Владислав Шапша спросил, все ли главные врачи горбольниц на месте, оказалось, что Кондюков уехал в азиатскую страну, а по возвращении ему предстоит двухнедельный карантин.

Шапша попросил выяснить, как доктор получил разрешение на выезд. Глава региона считает, что Кондюков не в состоянии нести возложенную на него ответственность. «Я оцениваю эти действия как безответственные. Тут не надо мудрствовать, этот человек должен быть освобожден от занимаемой должности в установленные законом сроки. Это последствия не за сам факт отпуска, а за отъезд именно в Таиланд в такое время и без разрешения», — сказал Шапша изданию «Подъем».

В инфекционной больнице Калуги к утру понедельника с подозрением на COVID-19 находятся 34 человека. Они вернулись из других стран и имеют признаки ОРВИ. В субботу первый тест дал положительный результат на вирус у одного из врачей, контактировавшей с больным, однако второй тест был отрицательным. Решено направить анализ в Новосибирск. Подтвержденный случай в регионе по-прежнему один.

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Теперь - к инциденту в Ставрополье. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям УК против главного внештатного инфекциониста региона Ирины Санниковой за нарушение карантина по коронавирусу.

В СК РФ по региону сообщили, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 237 («Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей») и ст. 293 («Халатность») УК РФ».

По официальной версии СК РФ, в начале марта главный эпидемиолог края без ведома руководства работодателей уехала отдыхать в Испанию с 6 по 9 марта. Вернувшись, она не сообщила руководству о поездке и не ушла на двухнедельную изоляцию для профилактики распространения коронавируса. Напротив, женщина продолжила обычный образ жизни — читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала различные учреждения и ведомства, и только 17 марта была госпитализирована. В больнице у нее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.

Санникова заразила коронавирусом не меньше 11 человек. Сама она находится в состоянии средней тяжести и уже может самостоятельно ходить.

По данным издания, Ирина Санникова в качестве «нулевого» для региона пациента находится в детском отделении Краевой клинической инфекционной больницы, переоборудованном под госпиталь для больных коронавирусом. Также там размещены еще 11 человек с условно подтвержденным коронавирусом. У них на сегодня нет признаков ОРВИ, однако, как сообщает газета, все они — из окружения инфекциониста.

Главный врач больницы рассказал, что у Санниковой диагностировали двустороннюю пневмонию, она дышит уже без помощи ИВЛ, но иногда использует кислородную маску. При этом главврач Краевой инфекционной больницы Александр Боблов тоже попал в круг ее окружения и сейчас находится на самоизоляции.

ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 292 тыс. 142, более 12,7 тыс. человек скончались. Общее число заболевших коронавирусом в России — 438 человек. Под контролем врачей находятся еще 72 тысячи человек.

По инф. rosbalt.ru

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