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А сколько будет Медведев на новом месте получать? Да уж немало!
По инф. rosbalt.ru   
31 Января 2020 г.
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Зарплата зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева составит 618 тыс. 713 рублей в месяц. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

А сколько будет Медведев на новом месте получать? да уж немало!

Документ вступил в силу с 16 января.

15 января после оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию правительство РФ в полном составе ушло в отставку. Новым председателем правительства был назначен экс-руководитель ФНС Михаил Мишустин, ранее он возглавлял Федеральную налоговую службу. После отставки Медведев был назначен зампредседателя Совета безопасности. Должность была создана специально для него. 23 января Госдума приняла закон о новой должности в Совбезе.

  • Ранее экс-премьер России кратко — буквально одним словом — описал свои ощущения от новой работы в Совете безопасности РФ. Как сообщает Telegram-канал Life Shot, на вопрос, как он себя чувствует на новом месте, Медведев ответил: «Отлично!».

В 2018 году Медведев в должности премьера заработал 9,9 млн рублей, следует из его декларации. Среди имущества премьера — квартира площадью 367,8 кв. м, автомобили «ГАЗ-20» и «ГАЗ-21», арендуемый участок площадью 4700 кв. м на 49 лет. Светлана Медведева задекларировала два машино-места (16,2 и 16,3 кв. м), квартиру в безвозмездном пользовании (367,8 кв. м) и автомобиль Volkswagen Golf.

За Дмитрия Медведева остается только порадоваться  и зарплата у него на новом месте хорошая, и чувствует он себя на новом месте прекрасно, всем бы так. Но простым россиянам такая работа только может во сне сниться. Люди получают в среднем по 30 тысяч в месяц (а у многих и до этой цифры сумма не дотягивает!) и ежедневно решают в уме задачу: как накормить семью и что-то позволить купить из одежды и медикаментов. Неудивительно, что напряженность в обществе растет, ведь труд многих простых россиян ничуть не легче, чем работа чиновников. Но разница между уровнями зарплат колоссальная! Дождемся ли мы того времени, когда и простые граждане будут получать достойные деньги? Вопрос риторический...

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По инф. rosbalt.ru

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