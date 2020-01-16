В России — новый премьер-министр. Зачем и почему?

Вчера, сразу после оглашения президентского послания Федеральному собранию, в России начался стремительный процесс очередной перестройки "вертикали власти": правительство Дмитрия Медведева подало в отставку, которая была принята Владимиром Путиным (но продолжит пока исполнять свои обязанности). Но уже известно имя медведевского сменщика: новым премьер-министром будет Михаил Мишустин, нынешний глава налоговой службы.

Что произошло формально?

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке премьер-министра Дмитрия Медведева и возглавляемого им правительства. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Объявить об отставке Правительства Российской Федерации. Возложить временное исполнение обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации на Медведева Д. А.», — следует из документа.

Путин также распорядился поручить правительству РФ исполнять свои обязанности до сформирования нового правительства Российской Федерации.

Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Предложение направлено в Госдуму после встречи Путина с Мишустиным, сообщает пресс-служба Кремля. Мишустин на этой встрече дал согласие возглавить правительство РФ.

Как это оценивается экспертами?

Отставка Дмитрия Медведева с поста председателя правительства РФ могла быть связана с недовольством Кремля работой кабмина по исполнению майского указа президента. Об этом сообщили источники Forbes.

Один из собеседников издания напомнил, что в конце прошлого года Медведев обсуждал национальные проекты с Путиным. По его словам, президенту «дали бумагу», из которой стало понятно, что нацпроекты и национальные цели «лежат в совершенно разных плоскостях, и первые никак не помогают достичь вторых». Это якобы привело к «крайне эмоциональной реакции» главы государства.

При этом известно, что никакой особой "опалы" для Дмитрия Медведева, чье правительство крайне непопулярно (хотя бы из-за повышения пенсионного возраста), не будет. Президент Владимир Путин намерен предложить Дмитрию Медведеву должность заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Что до медведевского сменщика, то Михаил Мишустин — квалифицированный чиновник без политических амбиций, считает доцент, бывший замминистра труда РФ Павел Кудюкин. Как заявил эксперт, такие фигуры характерны для российской власти.

«Михаил Мишустин — классический карьерный бюрократ, без особых политических амбиций. По крайне мере, он никогда их раньше не высказывал. Это вообще типично для политической и управленческой системы России: у нас политиков в управлении нет, а чаще там сидят профессиональные бюрократы. Вот Дмитрий Медведев был вообще никакой управленец. А Мишустин — очень хваткий квалифицированный бюрократ. Надолго ли он? Пока трудно сказать. Но если будут изменения в Конституции, то после этого будет новое правительство. Так что, вероятнее всего, Мишустин будет премьером до принятия изменений в Конституцию», — сказал Павел Кудюкин.

Что это все может означать стратегически?

Сейчас уже циркулирует множество версий и толкований. Вот лишь одно мнение:

— Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства России, что означает конец двенадцатилетней политической эпохи, в которой во главе угла стояли две фамилии, рассказал «Росбалту» Андрей Щербак, руководитель департамента прикладной политологии НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.

«С 2008 года мы видели во главе страны тандем, сменяющий друг друга на постах президента и премьера. Но вот спустя 12 лет политическое будущее Дмитрия Медведева становится еще более туманным. Пост, который прочит ему президент — зампредседателя Совбеза — не выглядит глобальным, ведь заместитель всегда находится под начальником, — уверен Щербак. — Учитывая российскую политическую традицию, на пост нового главы правительства рассмотрят будущего преемника Владимира Путина. Президент, судя по посланию, решил, что манипулировать Конституцией не будет и уйдет в положенный срок. На какую должность и с какими полномочиями он уйдет, будет ясно позднее, но это точно напомнит нам казахстанский сценарий».

По мнению политолога, будущему премьеру придется работать с посланием президента, которое Алексей Кудрин назвал «самым дорогим посланием президента на его памяти».

«Это послание новый премьер должен как-то превратить в набор решений и политик, которые гипотетически привлекут к нему сердца будущих избирателей, — считает Андрей Щербак. — Очевидно, что делать это в условиях экономического роста 1,5-2% будет сложно, но, вероятно, появятся какие-то социальные программы, нацеленные на отдельные селективые группы».

По словам политолога, сейчас в России начался период транзита власти, период лоббирования и переговоров.

«Вопрос здесь в том, будет ли менять новое правительство социально-экономическую политику. До 2019 года она сводилась к накоплению резервов, и многие говорили о том, что правительство наслаждается профицитом, ничего не тратит и складывает в кубышку. Возможно, новые люди распечатают ее и потратят на покупку лояльности», — прогнозирует Андрей Щербак.

По инф. rosbalt.ru

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