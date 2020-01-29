Что бы еще сделать с прожиточным минимумом? Минтруд предложил... понизить!

Министерство труда и социальной защиты (Минтруд) РФ предложило установить прожиточный минимум за IV квартал 2019 года на уровне 10 тыс. 609 рублей на душу населения.

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Как следует из пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на портале нормативно-правовых актов, «предлагается установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2019 года на душу населения в размере 10609 рублей, для трудоспособного населения — 11510 рублей, пенсионеров — 8788 рублей, детей — 10383 рублей».

При этом уточняется, что величина прожиточного минимума за IV квартал по отношению к предыдущему кварталу уменьшилась на душу населения на 3,7%, для трудоспособного населения — на 3,6%, для пенсионеров — на 3,3%, для детей — 4,2%.

«Снижение величины прожиточного минимума по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено уменьшением стоимости продуктов питания, используемых при исчислении величины прожиточного минимума (на душу населения на 2,5%)», — подчеркивается в документе.

Ранее в январе секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов выразил убеждение, что система расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России устарела и должна составлять не менее 40 тысяч рублей — с учетом роста цен и тарифов на услуги.

Между тем, уровень жизни примерно половины россиян (43%) в уходящем году снизился, а для 35% россиян (для них лично и их семей) 2019 год оказался труднее предыдущего. Более того: в каждой шестой российской семье ухудшилась ситуация с питанием. Все это говорит о том, что на среднестатистические зарплаты прожить сейчас не так-то просто. А тут еще прожиточный минимум понизить хотят...

С 1 января 2020 года МРОТ в России был повышен на 850 рублей и достиг 12 тыс. 130 рублей в месяц. Таким образом, он стал равен прожиточному минимуму за II квартал 2019 года.

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По инф. rosbalt.ru

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