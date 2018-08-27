В чем секрет молодости Любови Успенской?

Многие удивляются внешнему виду 64-летней Любови Успенской, которая выглядит значительно моложе своего возраста. Мало того, с каждым днем артистка становится все моложе внешне. Как же ей это удается? Поклонники Успенской уверены, что она часто посещает клиники пластической хирургии. Однако сама певица отрицает это. Так на днях артистка выложила в интернете видео, где она лежит на кушетке с какой-то маской на лице. При этом она заявила, что те кто подозревает ее в пластических операциях, просто не знают о существовании различного рода СПА-процедур, позволяющих сохранить молодость на долгие года.

На видео ее поддержала Татьяна Плаксина, подтвердив тот факт, что такие процедуры делают Успенскую еще красивее.

Такое заявление не убедило фанатов певицы и они по-прежнему считают, что без вмешательства хирургов не обошлось. К тому же, артистка недавно похвасталась не только лицом без морщинок, но и стройной фигурой. А ведь фигура с возрастом также меняется и должны появляться признаки старения, чего нет у Любови Успенской.

Ранее артистка утверждала, что сохранять молодость ей помогают положительные эмоции. Так же быть молодой и стройной ей помогает йога, спорт и правильное сбалансированное питание. Многие фанаты верят, что все эти несложные хитрости помогают певице выглядеть на 20 лет моложе, а некоторые нет.

С другой стороны, почему некоторых так интересует — делала Успенская пластику, не делала. Может лучше просто порадоваться тому, как она прекрасно выглядит. Делать операции или нет, каждый решает для себя сам. К примеру, Алла Пугачева и София Ротару никогда не скрывали свои визиты к пластическим хирургам. Главное не переборщить и не изменить себя до неузнаваемости, как это сделала Татьяна Догилева. Пластические операции иногда оправданы — убрать шрамы, следы от ожогов или уж очень обвисшую кожу. В некоторых случаях это просто дань моде. А вообще есть люди, которые стареют красиво и пластика им не нужна. Так ведь?

Из новостей о жизни "звезд" — их внешность и здоровье:

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ