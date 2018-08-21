Супруга Малинина хвастается стройной фигуркой. Имеет право: в 56 лет-то!

Эмма Малинина — это третья жена известного певца Александра Малинина. Их двойняшки Фрол и Устинья скоро будут отмечать своё восемнадцатилетие. От первого брака у артиста есть сын Никита, который пошёл по стопам отца и принял участие в “Фабрике звёзд” ещё в начале 2000-х и продолжает выступать, даёт много концертов и даже сам пишет песни. А вот от второго брака у Малинина предположительно есть дочь, но он так и не смог до конца поверить в своё отцовство. Его бывшая увезла ребёнка с собой в США.

С Эммой же у них все хорошо. Она занимается спортом, бегает по утрам, не забывает про йогу и пилатес. Все это, вместе с правильным питанием, сохраняет ей молодость и привлекательность. Иначе не объяснить тот факт, что в свои 56 лет Малинина выглядит совсем молодой и выделяется среди ровесников. Недавно даже выложила в Инстаграм фото, где она в мини-шортах обнимает своего супруга. Подписчики сразу же оценили их идиллию и заметили, что пара производит впечатление молодоженов, несмотря на то, что они вместе уже больше 20 лет.

Любящая жена делает все, чтобы их брак был крепким и надежным. Она следит за своим имиджем и со вкусом подбирает гардероб не только для себя, но и для супруга. И это только подчёркивает её хозяйственность. Однако она всё же позволяет себе периодически снять откровенные фото. В соцсетях можно увидеть много снимков с её участием. Так в Инстаграм появилось фото в мини-бикини, где она с удовольствием позирует на фоне моря, не боясь показать свою фигуру. Однако фанаты восхитились тем, что в 56 лет женщина, рожавшая трижды, выглядит так восхитительно и не имеет даже грамма целлюлита. Любовь творит чудеса! Не все могут отыскать свою половинку. Малининым это, по всей видимости, удалось. Видно, что супруги любят друг друга и это дарит им обоим молодость, продлевая жизнь. Пожелаем же им счастья и творческих успехов!

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