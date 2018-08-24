Крутой и Донцова: двое из "звезд", победивших страшное заболевание

Онкология, раковые заболевания - бич нашего времени, вот и звезды культуры время от времени подкидывают повод для волнений: слухи или прямые подтверждения о вступлении в борьбу с грозным недугом сопровождают то одно, то другое известное имя... Так совпало, что поводы поговорить о надежде в борьбе с этой напастью одновременно дали два всенародно популярных человека.

В последнее время композитор Игорь Крутой редко показывается на людях и в сети часто можно увидеть заметки о том, что он серьезно болен. Однако мэтр не комментировал эту информацию, а его друзья сообщили, что он просто придерживается строгой диеты. На днях, он все же предстал перед поклонниками и удивил их прекрасным внешним видом. 64-летний артист заметно похорошел и выглядел вполне бодро. Видимо Крутой и в самом деле не болеет раком или же удачно справился с этим заболеванием.

А вот известная писательница Дарья Донцова точно поборола рак 17 лет назад. Недавно стало известно, что из-за гормонального лечения она стала набирать лишний вес и это послужило причиной похода в фитнес-клуб, куда она и продолжает постоянно ходить в свои 62 года. Там она занимается сразу по 3 часа делая различные растяжки и упражнения с гантелями и штангами. Кроме того, писательница придерживается правильного питания. Она отказалась от сладостей и из мяса употребляет только легкое мясо курицы и рыбу. Сейчас она весит 46 килограмм и прекрасно себя чувствует. Также Донцова закаляется и обливается холодной водой, благодаря чему перестала болеть простудными заболеваниями.

Жизнь иногда подкидывает различные трудные задачки. Главное не падать духом и решать их по мере возможности. Ведь люди сильные духом гораздо чаще излечиваются от сложных заболеваний, как в случае с Донцовой и Крутым. Любое заболевание, будь то насморк или онкология, не появляется просто так. Обычно это сигнал для человека — остановись, подумай, что ты делаешь не так! Нужно пересмотреть свою жизнь, свое поведение, даже свои высказывания. У Крутого и Донцовой получилось преодолеть тяжелые заболевания, пожелаем же им здоровья и продолжать радовать своих поклонников новыми песнями и книгами.

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