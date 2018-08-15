Публика увлеченно сравнивает вид Максаковой и Васильевой в бикини: обе хороши!

Актер Стас Садальский выложил в своем микроблоге снимки двух известных актрис старшего возраста (не называть же их "старушками"!) в купальниках и поинтересовался у пользователей, кто из них смотрится в бикини лучше.

Летом этого года многие звезды отечественного шоу-бизнеса отправились на отдых в жаркие страны. Знаменитости то и дело выкладывали своим фотографии в купальниках, а пользователи восхищались фигурами артистов.

Теперь же устроить бикини-баттл решил и Стас Садальский. В своем микроблоге он выложил две фотографии, на которых позируют 77-летняя Людмила Максакова и 71-летняя Татьяна Васильева. Обе актрисы выбрали для похода на пляж черные раздельные купальники.

Стас, который поддерживает теплые дружеские отношения и с Максаковой, и с Васильевой, не скрывает, что гордится тем, как выглядят артистки в своем уже почтенном возрасте. Садальский поинтересовался, кто из актрис нравится пользователям больше.

Поклонники же, в большинстве своем, отметили, что и Максакова, и Васильева выглядят совершенно прекрасно для своего возраста и даже смогли сохранить довольно стройные фигуры. «Шикарные женщины, талантливые актрисы! Выглядят очень хорошо, но победила на сей раз Васильева. А Максакова да, потрясающе смотрится», «Обожаю Васильеву. Умопомрачительная женщина», «Обе отлично выглядят», — писали в комментариях поклонники.

По инф. teleprogramma.pro

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