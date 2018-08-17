67-летний Олег Газманов вызывает зависть и восхищение внешним видом

На днях певец Олег Газманов показал поклонникам свою физическую подготовку. Так в сети Инстаграм появилось фото и небольшое видео, где чётко видны накаченные мышцы и выносливость актёра. Газманов решил продемонстрировать фанатам, как можно проводить время с пользой, упражняясь на свежем воздухе. В ответ начали появляться одобрительные комментарии относительно здорового образа жизни и физической формы певца.

Олег Газманов всегда занимался спортом. Такие выводы можно сделать даже просто повидав его концерты, где артист всегда бегает, прыгает и делает сальто как мальчишка. Чтобы поддерживать себя в форме и справляться с нагрузками во время выступлений, певец каждый день делает различные упражнения, а также ведёт подвижный образ жизни. Он старается не пользоваться лифтом и много отжимается. Тем более, что ему приходится прыгать по 2 часа, выступая на сцене.

Сейчас Олегу Газманову 67 лет, а выглядит он гораздо моложе своих лет. Удивительно, что занимаясь смолоду спортом, певец не выглядел так подтянуто как теперь.

Многие знаменитости стараются поддерживать свой внешний вид ради славы. Так, например, 58-летний Антонио Бандерас старается выглядеть достойно своей молодой возлюбленной, которая младше него на 21 год. И это ему удаётся. Ричарду Гиру помогает оставаться в форме конный спорт (на фото), которому он научился ещё в детстве. Однако не все стараются избавиться от недостатков с помощью спорта. Так, поговаривают, что 72-летний Евгений Петросян, по настоянию своей молодой пассии, посещает салоны красоты и делает различные омолаживающие процедуры, в том числе и ботокс, но это ему мало помогает. Наверное придётся Евгению Вагановичу брать пример с Олега Газманова и из салонов красоты отправляться в спортивный зал накачивать мышцы.

Все-таки спорт играет важную роль в сохранении молодости и долголетия. Не так ли?

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