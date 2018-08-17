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67-летний Олег Газманов вызывает зависть и восхищение внешним видом
Анастасия ШИЛОВА   
17 Августа 2018 г.
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На днях певец Олег Газманов показал поклонникам свою физическую подготовку. Так в сети Инстаграм появилось фото и небольшое видео, где чётко видны накаченные мышцы и выносливость актёра. Газманов решил продемонстрировать фанатам,  как можно проводить время с пользой, упражняясь на свежем воздухе. В ответ начали появляться одобрительные комментарии относительно здорового образа жизни и физической формы певца.

На днях певец Олег Газманов показал поклонникам свою физическую подготовку

Олег Газманов всегда занимался спортом. Такие выводы можно сделать даже просто повидав его концерты, где артист всегда бегает, прыгает и делает сальто как мальчишка. Чтобы поддерживать себя в форме и справляться с нагрузками во время выступлений, певец каждый день делает различные упражнения, а также ведёт подвижный образ жизни. Он старается не пользоваться лифтом и много отжимается. Тем более, что ему приходится прыгать по 2 часа, выступая на сцене.

Сейчас Олегу Газманову 67 лет, а выглядит он гораздо моложе своих лет. Удивительно, что занимаясь смолоду спортом, певец не выглядел так подтянуто как теперь.

Многие знаменитости стараются поддерживать свой внешний вид ради славы. Так, например, 58-летний Антонио Бандерас старается выглядеть достойно своей молодой возлюбленной, которая младше него на 21 год. И это ему удаётся. Ричарду Гиру помогает оставаться в форме конный спорт (на фото), которому он научился ещё в детстве. Однако не все стараются избавиться от недостатков с помощью спорта. Так, поговаривают, что 72-летний Евгений Петросян, по настоянию своей молодой пассии, посещает салоны красоты и делает различные омолаживающие процедуры, в том числе и ботокс, но это ему мало помогает. Наверное придётся Евгению Вагановичу брать пример с Олега Газманова и из салонов красоты отправляться в спортивный зал накачивать мышцы.

Ричарду Гиру помогает оставаться в форме конный спорт (на фото)

Все-таки спорт играет важную роль в сохранении молодости и долголетия. Не так ли?

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