Будьте здоровы, Алла Борисовна! Есть более-менее похожие на правду данные о болезнях Пугачевой

Алла Пугачева всегда была в центре внимания и часто попадала под обсуждения журналистов. Так периодически в интернете появляется информация о болезнях и даже смерти певицы.

Однако как стало недавно известно, Примадонна, возможно, и правда нездорова. Она часто жаловалась на слабость, одышку, головные боли, но женщина думала, что это связано с безумной концертной деятельностью и не обращалась за помощью к врачам. Есть предположение: из-за этого было пропущено начало развития сахарного диабета. Причиной заболевания мог стать лишний вес, которым долгое время страдала артистка, несбалансированное питание и даже гормональные сбои. Правда это или нет, точно не известно, так как Пугачева никак не комментирует свое состояние.

Она часто выкладывает на страничку в Инстаграм свои фото, в том числе и без макияжа, не стесняясь своего возраста и морщин. Также подписчики могут наблюдать за жизнью ее маленьких детей и супруга. На днях Алла Борисовна засняла видео, где ее дочь Лиза рассказывает сказку о розе, а Галкин выложил в сеть как Гарри берет уроки музыки у самого Раймонда Паулса.

Заботливая мать старается как можно больше времени бывать с детьми.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 19 Авг 2018 в 12:46 PDT

Действительно ли больна Примадонна? Трудно сказать. Ведь это далеко не первая новость о ее здоровье. Хотя однажды в своем интервью певица все же призналась, что врачи запретили ей делать очередную пластическую операцию из-за проблем с сердцем и сахарного диабета. Поэтому можно предположить, что состояние артистки и правда не идеальное. Говорят, что переезд семейства на Кипр тоже произошел не просто так. Видимо Алле Борисовне посоветовали сменить климат и оздоровиться.

С другой стороны современная медицина порой творит чудеса, а Пугачева может позволить себе услуги высококвалифицированных специалистов, которые сделают все возможное, чтобы помочь всеобщей любимице.

И вообще — это всё её исключительно личное дело, касающееся разве что близких и доверенных медиков (а мы все и так проявляем неделикатность, простительную лишь разве что искренней всенародной любовью), не так ли?

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