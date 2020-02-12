Принц Гарри потерял волосы... а потом нарастил

|
Несмотря на то, что герцог и герцогиня Сассекские полностью отказались от королевских обязанностей, интерес прессы и общественности к ним не уменьшается. Наоборот, все следят даже за незначительными событиями в их жизни.
Не так давно все обсуждали их переезд в Канаду и возвращение Меган Маркл в актёрскую профессию. Но последней новостью стали слухи о пересадке волос принцем Гарри. По наблюдениям журналистов, со дня свадьбы размер его лысины увеличился в два раза, а теперь он снова выглядит так же, как и до торжества.
Журналисты, конечно же, провели своё расследование и выяснили, что 35-летний герцог действительно обратился к врачам, чтобы остановить потерю волос. Все процедуры были выполнены в лондонской клинике "Philip Kingsley Trichological Clinic" предположительно в конце прошлого года.
Некоторые специалисты уверены, что такое раннее облысение результат постоянных стрессов, которые перенёс Гарри в детстве, из-за трагедии с его матерью. Но и кроме стрессов, у герцога в этом смысле весьма неблагоприятная наследственность - если обратить внимание на причёски его отца и брата. Кстати, принц Уильям тоже очень рано начал терять волосы на голове. Однако он, в отличие от младшего брата, не предпринимал попыток остановить этот процесс.
Многие считают, что такое внимание Гарри к собственной внешности - результат влияния Меган Маркл: "Она была голливудской актрисой и точно знает как важно хорошо выглядеть, чтобы всегда производить положительное впечатление".
Как сообщил источник, пожелавший остаться неизвестным, для Гарри врачи разработали сразу несколько стратегий лечения. Точную стоимость процедур узнать не удалось, но осведомленные люди отмечают, что это очень дорогой курс лечения.
Примечательные публикации на тему "Мода и стиль в возрасте мудрости"
...И много других публикаций на эту тему
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
О нём знали только Сталин и Берия
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Оксана
История великой гимнастки глазами ее тренера
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Next
Prev
Если нужен кредит: советы от Центробанка
Сейчас рост кредитования заметно опережает рост доходов граждан, напомнила начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Иванова. В результате у многих людей значитель...