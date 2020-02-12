Принц Гарри потерял волосы... а потом нарастил

Несмотря на то, что герцог и герцогиня Сассекские полностью отказались от королевских обязанностей, интерес прессы и общественности к ним не уменьшается. Наоборот, все следят даже за незначительными событиями в их жизни.

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Не так давно все обсуждали их переезд в Канаду и возвращение Меган Маркл в актёрскую профессию. Но последней новостью стали слухи о пересадке волос принцем Гарри. По наблюдениям журналистов, со дня свадьбы размер его лысины увеличился в два раза, а теперь он снова выглядит так же, как и до торжества.



Журналисты, конечно же, провели своё расследование и выяснили, что 35-летний герцог действительно обратился к врачам, чтобы остановить потерю волос. Все процедуры были выполнены в лондонской клинике "Philip Kingsley Trichological Clinic" предположительно в конце прошлого года.



Некоторые специалисты уверены, что такое раннее облысение результат постоянных стрессов, которые перенёс Гарри в детстве, из-за трагедии с его матерью. Но и кроме стрессов, у герцога в этом смысле весьма неблагоприятная наследственность - если обратить внимание на причёски его отца и брата. Кстати, принц Уильям тоже очень рано начал терять волосы на голове. Однако он, в отличие от младшего брата, не предпринимал попыток остановить этот процесс.



Многие считают, что такое внимание Гарри к собственной внешности - результат влияния Меган Маркл: "Она была голливудской актрисой и точно знает как важно хорошо выглядеть, чтобы всегда производить положительное впечатление".



Как сообщил источник, пожелавший остаться неизвестным, для Гарри врачи разработали сразу несколько стратегий лечения. Точную стоимость процедур узнать не удалось, но осведомленные люди отмечают, что это очень дорогой курс лечения.

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