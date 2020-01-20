Принц Гарри и Меган Маркл больше не «Их Королевские Высочества»

Букингемский дворец сообщил о лишении принца Гарри и его супруги Меган Маркл титула «Их Королевских Высочеств».

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Отмечается, что с весны они перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и окончательно покинут главную семью Британии. Кроме того, они не будут получать общественных средств на выполнение королевских обязанностей.



При этом в сообщении сообщается о желании супругов выплатить расходы на ремонт коттеджа Фрогмор, который останется их домом в Соединенном Королевстве.



Королева Елизавета II в сопроводительном письме отметила, что «Гарри, Меган и Арчи всегда будут оставаться любимыми членами моей семьи». Решение молодой пары она связала «с целым рядом вызовов из-за повышенного внимания общественности и прессы в последние два года».



Ранее принц Гарри и Меган Маркл, носящие титул герцога и герцогини Сассекских, заявили, что им не нужны королевские привилегии и что они хотят вести финансово независимую жизнь. Муж и жена, у которых есть восьмимесячный сын Арчи, также заявили о желании больше времени жить по ту сторону океана — в Канаде или США.

По инф. rosbalt.ru

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