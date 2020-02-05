Меган Маркл и Дженнифер Энистон планируют сняться в одном фильме

Не так давно принц Гарри и его супруга Меган Маркл круто изменили свою жизнь - отказались от всех королевских полномочий. По словам инсайдеров, Меган была очень рада этому, так как ей было тяжело жить под постоянным контролем со стороны родственников мужа.

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После этого герцог и герцогиня Сассекские практически перестали жить в Британии и всё время проводят в Канаде и США. Журналистам даже удалось установить какой дом супруги планируют купить — это четырёхэтажный особняк в престижном районе Ванкувера. По приблизительным оценкам, его стоимость составляет около 27 миллионов долларов. Кстати, деньги супругам придётся выложить из своего кармана, так как вместе с отказом от королевских обязанностей Гарри и Меган лишились и финансирования из казны Великобритании.



Теперь основным занятием супругов станет благотворительность, а Маркл уже планирует вернуться в актёрскую профессию. По предварительным данным, её пригласили сняться в фильме "Загадочное убийство" вместе с известной актрисой Дженнифер Энистон. Для этого они даже договорились встретиться в Лос-Анджелесе. Дженнифер всегда положительно высказывалась о Маркл и считает её хорошей актрисой. Энистон признаётся, что буквально недавно пересмотрела телесериал "Форс-мажоры", где играла Меган ещё до встречи с принцем Гарри. Кроме того, у Меган с Дженнифер много общих знакомых - например, они обе дружат с семейством Джорджа Клуни.



По слухам, Елизавета II ещё до свадьбы предложила Маркл отказаться от титула, словно предвидя "демарш" супругов. Тогда Меган не согласилась - скорее всего, потому что считала, что сможет привыкнуть к необычному для себя образу жизни и отказаться от актёрской карьеры. Но как показало время, для Меган Маркл никакие королевские блага не имеют значения, если за них приходится слишком дорого платить - в моральном смысле, конечно.

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